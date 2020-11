Si è concluso il day 2 del Monday Bigger delle ICOOP vinto da uncleseby_broke anche se il protagonista della notte è Mi3sVanD3Roh3 che riesce a vincere 2 tornei uno dopo l'altro, l'evento #44 e il #45.

Il day2 del evento #41 si chiude con la vittoria di uncleseby_broke che aveva chiuso il day1 al 2° posto del chipcount dietro a Dogsitter86 (14° alla fine). Per uncleseby_broke un primo posto da oltre €8.500 più quasi 10k di taglie per un bottino complessivo di 18.369 euro.

All'evento #44, il Win the Button, giocano in 811 per un prizepoll superiore ai 36K. Final table per davidecalva che però è il primo ad uscire al 9° posto. La vittoria da €5.811 va a Mi3sVanD3Roh3 che poi esagera e va a vincere anche l'evento successivo, il SuperStack da 6.597 iscritti e porta a casa altri €8.020.

All'evento #46 sono 1024 i giocatori che hanno pagato il buy in portando il montepremi vicino ai 100K. La vittoria va a sea89 che tra prima moneta e taglie si porta a casa più di 13.000 euro. Deal a 3 all'evento #47 che premia incorvaia94 (€5.413), suegno6296 (€4.426), aasino01 (€4.378).

L'evento #48 Turbo va invece a gabber2791 che vince su un field da 600 giocatori e tra primo premio e taglie incassa circa €8.400. Al final table anche ThE_LeGgEnD, presenza costante.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che ha sempre il field più contenuto ma di livello. Martedì sotto i 100 iscritti (86 per la precisione). Salvatore “totosara_93” Saracino, dopo la vittoria di lunedì, cerca il bis ma si ferma al 6° posto. La vittoria che vale €1.884 va a whitediabolic, davanti a molly_182 che si accontenta di €1.407. Podio per Matteo “sgrillex” Sarais che porta a casa €1.051 e l'immancabile Gianluca “Blo0dMoNeY” Speranza in 4° posizione.

ICOOP-41 - €250 NL Hold'em Monday Bigger €80.000

Buy-in: €250

Entries: 530

Montepremi Totale: €119.250,00

1.uncleseby_broke

2.TwoSpoonsS

3.Rantolo'91

4.DenValdaEn

5.nofearBC

6.@@SPAMPA

7.gambolo

8.franklynb8

9.lucian0x

ICOOP-44 - €50 NL Hold'em Win the Button €30.000

Buy-in: €50

Entries: 811

Montepremi Totale: €36.495,00

1.Mi3sVanD3Roh3

2.TuSiCheAless

3.Ante97481

4.Ellanu

5.squalo9670

6.peppebaia43

7.pastaEerba

8.donyfraga

9.davidecalva

ICOOP-45 - €10 NL Hold'em SuperStack €30.000

Buy-in: €10

Entries: 6.597

Montepremi Totale: €59.373,00

1.Mi3sVanD3Roh3

2.aiou13

3.elbarto725

4.Donminzoni10

5.gaggio22

6.G BUSHI

7.PZZGRG13

8.umberfetish

9.skirones

ICOOP-46 - €100 NL Hold'em [8-Max Progressive KO] €70.000

Buy-in: €100

Entries: 1.024

Montepremi Totale: €92.160,00

1.sea89

2.@rm@ndo90

3.alecosta87

4.anatango

5.androm3da82

6.gaby86kk

7.Solid27

8.wangdaniele

9.imperator871

ICOOP-47 - €50 NL Hold'em [Deep Turbo] €30.000

Buy-in: €50

Entries: 890

Montepremi Totale: €40.050,00

1.incorvaia94

2.suegno6296

3.aasino01

4.Matteo98asr

5.Nico.Arge

6.BumBumPelux

7.kevin Izzo 10

8.esehcram11

9.cjoloy

ICOOP-48 - €100 NL Hold'em [6-Max Progressive KO Turbo] €40.000

Buy-in: €100

Entries: 600

Montepremi Totale: 54.000,00

1.gabber2791

2.Vop4

3.swissix2

4.AKILLERJJ

5.Foldnow716

6.messeercox

7.chrisalot

8.TotòHyper

9.ThE_LeGgEnD

NEED FOR SPEED

Buy-in: €100

Entries: 86

Montepremi Totale: €7.740,00

1.whitediabolic

2.molly_182

3.sgrillex

4.Blo0dMoNeY

5.mehur

6.totosara_93

7.giannuzzo090

8.fedechiara

9.Shadowkizz