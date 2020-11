Nona giornata di ICOOP 2020, andiamo a vedere i risultati degli eventi da #49 al #53, più l'immancabile Need For Speed dove torna alla vittoria Riccardo “Overbet91” Bonelli. Ancora da completare l'evento #51, il €100 NL Hold'em 6-Max che si gioca su due giorni.

Iniziamo dall'evento #49 con 837 giocatori iscritti e con i rebus che hanno portato il montepremi totale a €37.665, con 152 giocatori a premio. A vincere è 24Didon02 che incassa quasi 6K. Runner up Luca “KILLUCK” Daelli al quale vanno €4.296 mentre completa il podio basilio910 che incassa €3.077.

L'evento #50 è il più popolare della serata con un buy in di €10 7.514 iscritti che hanno dato vita ad un prizepool da €67.626. Vittoria per Natenzo92 che tra prima moneta e taglie porta a casa in tutto 5.931 euro. 4° posto per stocazz16a che aveva fatto tavolo finale con l'8° posto anche nel precedente evento.

819 iscritti all'evento #51, il 6 Max che è arrivato a €73.710 di prizepool e si giocherà su due giorni. Al day1 è scoppiata la bolla con 143 giocatori itm. Ancora in corsa in 52 che battaglieranno questa sera per una prima moneta superiore agli 11 mila euro. Al comando del chipcount domina mariocrys con 429K, circa 100K in più del secondo che è Giggerie (330K). In top-10 c'è anche davidecalva con 281K.

All'evento #52 vince 1/3 ATEAM su 1.244 entries per una prima moneta da €1.137 anche se la differenza l'ha fatta con le taglie (€5.917). Runner up è MircoNovantotto. Chiudiamo il capitolo ICOOP con l'evento #53 che ha visto 494 entries e la vittoria di goldenglob90 che incassa €7.486, davanti a WinniePooh04. Piazzamenti anche per i regular Alessio ‘Bagwell92’ Falcini (4°) e Nicola ‘JhonCheever’ Cappellesso (5°).

Al Need For Speed 89 entries per un prize pool di €8.010 e 15 itm. La prima moneta da €1.902 va a Riccardo “Overbet91” Bonelli su jacktabbi che si accontenta di €1.398. Sul podio anche dugao81.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

ICOOP-49 - €50 NL Hold'em Bubble Rush €30.000

Buy-in: €50

Entries: 837

Montepremi Totale: €37.665,00

1. 24Didon02

2. KILLUCK

3. basilio910

4. PokerManzo92

5. KTP0KP

6. GIO_BMW

7. DamaAsso

8. stocazz16a

9. Melovinho

ICOOP-50 - €10 NL Hold'em SuperStack Progressive KO €30.000

Buy-in: €10

Entries: 7.514

Montepremi Totale: €67.626,00

1. Natenzo92

2. Lellogass

3. Gohard93

4. stocazz16a

5. Omnipotenza

6. Kramehr

7. gordofurioso

8. LaSorte93

9. erdandi22798

ICOOP-51 - €100 NL Hold'em 6-Max €60.000

Buy-in: €100

Entries: 819

Montepremi Totale: €73.710,00

Top Chipcount

1. mariocrys 429K

2. Giggerie 330K

3. hhrrr 328K

ICOOP-52 - €50 NL Hold'em Ultra KO Turbo €40.000

Buy-in: €100

Entries: 1.246

Montepremi Totale: €56.070,00

1. 1/3 ATEAM

2. MircoNovantotto

3. GriffithV

4. 91Ono91

5. LowProfile92

6. King3ldiabl0

7. mazzaferro88

8. The_late_bloom

9. hairfun14

ICOOP-53 - €100 NL Hold'em 8-Max Turbo €35.000

Buy-in: €100

Entries: 494

Montepremi Totale: €44.460,00

1. goldenglob90

2. WinniePooh04

3. pask1993

4. Bagwell92

5. JhonCheever

6. UDM71

7. I_owned_u_87

8. gabrielepat

9. elcabes10

NEED FOR SPEED

Buy-in: €100

Entries: 89

Montepremi Totale: €8.010,00

1. Overbet91

2. jackbabbi

3. dugao81

4. steva10

5. IFOLSACES4U

6. Eugol93

7. francescodi

8. CrazyRich85

9. bibbons83