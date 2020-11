Altra notte di tornei di poker online e in particolare di ICOOP. Sono andati in scena 6 tornei, tra cui il day1 del Thursday Bigger che si chiuderà venerdì sera. Intanto al Need For Speed vince Raffaele “raffibiza” Sorrentino.

Oggi iniziamo dall'evento #51 che giocava il Day 2 con 52 player left. La vittoria è andata a Salento2009 che porta a casa €11.807 su seiunbaffo, runner up che porta a casa €8.121. Completa il podio CobraKai39 che incassa €5.586. In 16° posizione ritroviamo davidecalva mentre il chipleader del day1, mariocrys, non va oltre il 21° posto.

All'evento #54 si iscrivono in 1.775 per un prize pool di €79.875 e 296 giocatori a premio. La vittoria va a spartaxu che tra taglie e prima moneta porta a casa 8.841 euro, superando in heads up Vop4.

L'evento #55, il più popolare da €10 di buy-in, vede 7.007 iscritti e un prizepool di €63.063 che raddoppia abbondantemente in garantito da 30K. Ad imporsi sono gildo85 e mere91_call dopo un deal che da €7.483 al primo ee €6.883 al secondo.

Si è giocato il day1 dell'evento #56, il Thursday Bigger da €250 di buy-in con 515 iscritti e un prizepool da €115.875. Al comando troviamo Antonio ‘barcia961’ Barbato con 1.535K, davanti a Vop4 che avevamo visto chiudere al 2° posto anche nel evento #54. Con ancora 43 players left, scopriremo questa notte il vincitore.

Si conclude con un deal a 3 l'evento #57, ma il malloppo grosso lo porta a casa oisselino con €2.752 di prima moneta e altri €2.097 di taglie. Si rivede al final table anche JD.89K in 7° posizione.

L'ultimo evento ICOOP di giornata, il #58, lo porta a casa El_pampasito che vince €9.455 battendo un field di 637 giocatori in questo evento turbo che ne pagata 116 a premio. Il runner up è Kelevra0000 che ritroviamo quasi ogni giorno nei nostri report e approposito di nick name noti e da poco citati come vincenti, final table anche per Mi3sVanD3Roh3 in questo evento.

Non possiamo chiudere senza il classico accenno al Need For Speed che ieri ha visto un vincitore molto noto, il regular Raffaele “raffibiza” Sorrentino che supera un field di 131 giocatori iscritti per una prima moneta da €2.576.

ICOOP-51 - €100 NL Hold'em 6-Max €60.000

Buy-in: €100

Entries: 819

Montepremi Totale: €73.710,00

1. Salento2009

2. seiunbaffo

3. CobraKai39

4. Giggerle

5. hhrrr

6. bozz81

7. ilmessia84

8. aleqsutzu

9. lucifero90

ICOOP-54 - €50 NL Hold'em Progressive KO €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1.775

Montepremi Totale: €79.875,00

1. spartaxu

2. Vop4

3. Gnep

4. v.appella

5. I_was_Mat3

6. Capodoglio75

7. dennyboy46

8. assobet91

9. keld89

ICOOP-55 - €10 NL Hold'em Superstak 6-Max €30.000

Buy-in: €10

Entries: 7.007

Montepremi Totale: €63.063,00

1. gildo85

2. mere91_call

3. dekiller10

4. pmike0

5. ERSORCIO46

6. espertasso

7. IlRibellee

8. mivax96

9. alexprince94

ICOOP-56 - €250 NL Hold'em Thursday Bigger €80.000

Buy-in: €250

Entries: 515

Montepremi Totale: €115.875,00

Top Chipcount

1.barcia961 1.535K

2.Vop4 1.194K

3.balboa-27546 1.173K

4.Robyind1 1.156K

5.cate5252 1.059K

ICOOP-57 - €30 NL Hold'em 6-Max Progressive KO €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1.870

Montepremi Totale: €50.490,00

1. oisellino

2. hagakhan

3. marktiell007

4. makita105

5. cassy180

6. toostao81

7. JD.89K

8. NardoDrum

9. frecius

ICOOP-58 - €100 NL Hold'em Turbo €40.000

Buy-in: €100

Entries: 637

Montepremi Totale: €57.330,00

1. El_pampasito

2. Kelevra0000

3. paplitoswwe

4. andrea832

5. BLACKANGUSMB

6. Mi3sVanD3Roh3

7. fabienn11

8. blablabla779

9. makemef0ld

NEED FOR SPEED

Buy-in: €100

Entries: 131

Montepremi Totale: €11.790,00

1. raffibiza

2. Ris0_e_P1s3lli

3. dark side798

4. sangomio88

5. Suckkkkk

6. marghe1956mi

7. ciccioasa

8. BaciaNicchio

9. giuli90