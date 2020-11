Nella notte tra lunedì e martedì abbiamo scoperto il vincitore del Main Event ICOOP 2020 che si è portato a casa €51.775 di premio, ma sono anche altri i tornei disputati. Vediamo insieme i risultati.

Nel report di ieri ci eravamo lasciati all'evento #69, ma c'era ancora da finire l'evento 64 che ripartiva con andrew076 al comando dei 287 player left. La vittoria se l'aggiudica vale.ace7 al quale vanno 17.790 euro tra primo premio e taglie. Al 2° posto bella prova di Mirco ‘pranda74’ Prandini.

L'altro grande torneo ancora in gioco era ovviamente il Main Event dal montepremi da €526.500,00 e 2.340 iscritti. Si finisce alle 7.30 del mattino con la vittoria di lorispecial18 che incassa €31.603 di primo premio ma anche €20.171 di taglie. Il runner up è Gasparotto10 che porta comunque a casa 44.686 euro. Completa il podio Luciotakes2. Al final table un ottimo Mi3sVanD3Roh3 che si conferma al 5° posto incassando 18K circa (9+9). Al final table c'è anche Luca ‘steva10’ Stevanato che però esce subito di scena al 9° posto.

Doveva concludersi anche l'evento #67, il 3 Stacks vinto da eheheh88 che porta a casa più di 13.000 euro. Davvero interessante il final table con ch00sen_one al 4° posto che aveva chiuso al comando del chipcount anche nel main event dove però ha chiuso solo 91°. Gli è andata meglio qui con €4.684 di premio. Da segnalare un altro final table di Antonio ‘barcia961’ Barbato che chiude 7°. Itm anche per lorispecial18 al 21° posto per €445, ma da li a poche ore avrebbe svoltato la nottata con gli oltre 50K vinti al main event.

Riprendiamo ora dai tornei al via ieri. Ci eravamo lasciati all'evento #70 che apriva il lunedì sera e ha visto 1.869 iscritti per un prize pool di €84.150 con 327 itm. La vittoria da 12.050 euro va a St3ffolo che ha la meglio su Ri3nnev4plus in heads up.

L'evento #71, il The Classic, ha un buy-in popolare da €10 con 7.771 iscritti, un montepremi da €69.939 con 1.376 ITM. La vittoria da €9.393 va a pabloasia che batte Panoramyx420 che si accontenta di €6.587.

Molto più atteso l'evento #72, il Monday Bigger KO che ha visto 561 iscritti con buy-in €250 per un montepremi da €126.225 con 101 ITM. Al termine del day 1 la bolla è già ampiamente scoppiata e abbiamo solo 37 players left. La prima moneta sfiora i 9K. Al comando del chipcount abbiamo Tony ‘TheBlond79’ Sanguedolce. Il regular palermitano ha chiuso con 2.204K con un bel vantaggio su baloo237 che insegue a 1.541K assieme a whitediabolic a 1.495K.

L'Evento #73, Heads Up, vede 1.024 iscritti a €30 di buy-in e un montepremi che questa volta non supera il garantito di €30.000. La vittoria va a LowProfile92 che l'ultimo HU lo vince contro snakko.

Chiudiamo con l'evento #74, il Turbo che ha visto 1.096 iscritti e un montepremi da €49.320. Prima moneta da €7.464 a babi7978 che ha superato m0rdredij che incassa €5.292 e sul podio ritroviamo anche qua Antonio ‘barcia961’ Barbato (in foto) che si accontenta di €3.752.

ICOOP-64 - €50 NLH 50 Special KO €100.000

Buy-in: €50

Entries: 1.028

Montepremi Totale: €213.120,00

1. vale.ace7

2. pranda74

3. momy782

4. robob2908

5. gelato89

6. AA-GIANLU-A

7. Gibozza

8. 9_Dr34M3_3

9. sbirro85

ICOOP-66 - €250 NLH MAIN EVENT €400.000

Buy-in: €250

Entries: 2.340

Montepremi Totale: €526.500,00

1. lorispecial18

2. Gasparotto10

3. Luciotakes2

4. richy971

5. Mi3sVanD3Roh3

6. Thief1982

7. mrprinco riv

8. effebi2018

9. steva10

ICOOP-67 - €100 NLH 3-Stacks €70.000

Buy-in: €100

Entries: 935

Montepremi Totale: €84.150,00

1. eheheh88

2. moramora23

3. Claudee7

4. ch00sen_one

5. sizputu

6. andryguen

7. barcia961

8. bobofolle

9. dioxvi



ICOOP-70 - €50 NL Hold’em €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1.870

Montepremi Totale: €84.150,00

1. St3ffolo

2. Ri3nnev4plus

3. Gaza Sparta9

4. ripro11

5. giuls8989

6. HiddenBlade0

7. gerryilprinc

8. M.Consoli14

9. Tommy_<3_Grace

ICOOP-71 - €10 NL Hold’em The Classic 10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 7.771

Montepremi Totale: €69.939,00

1. pabloasia

2. Panoramyx420

3. rebigedo

4. perluccia

5. Finestraio

6. unknown933

7. POWERMUSLY

8. enzotribulla

9. joannina41

ICOOP-72 - €250 Monday Bigger KO €75.000

Buy-in: €250

Entries: 561

Montepremi Totale: €126.225,00

Top Chipcount

1. TheBlond79 2.204K

2. baloo237 1.541K

3. whitediabolic 1.495K

4. makemef0ld 1.400K

5. pertugio7 1.358K

6. Romauro96 1.319K

7. CrazyRich85 1.172K

8. CINCHIOS3 1.168K

9. ddomenico 1.167K



ICOOP-73 - €30 NL Hold’em ZOOM [Heads Up] €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1.024

Montepremi Totale: €30.000,00

1. LowProfile92

2. snakko

3. Kappaalpian

4. POLINESIA77

ICOOP-74 - €50 NL Hold’em Turbo €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1.096

Montepremi Totale: €49.320,00

1. babi7978

2. m0rdredij

3. barcia961

4. ElContee

5. saspezia

6. dan245

7. Rebuystars

8. Bulgaro98

9. isiLfunda1