Non solo ICOOP, visto che si dovevano giocare anche i day2 dei principali tornei degli altri circuiti di poker online come Ipoker e il suo Explosive Sunday, People's Super Sunday e anche Lottomatica.

Ieri avevamo visto anche il day 1 del Explosive Sunday, il torneo principale del circuito Ipoker che ha portato ai tavoli 307 giocatori con buy-in €250 e un Prize pool che ha quasi raddoppiato il garantito da 40K. Il chipleader del day1, tut4nkh4mon, non raggiunge il final table dove invece troviamo cortazzone che alla fine si impone per un premio da €12.908 su l3vost3m4mm3 al quale vanno esattamente 8K.

Passiamo al circuito People's Poker dove si è concluso il day2 del Super Sunday €20.000 vinto da Giorgia801 alla quale vanno 4.900 euro mentre al runner up heartqueen88 vanno 3.578 euro. Completa il podio latte2001 che porta a casa €2.500. Da segnalare l'8° posto di ushoran che la settimana scorsa aveva vinto questo stesso torneo e cercava un difficile successo in back to back.

Al Big daily Special di 888 c'erano 141 iscritti per un prize pool da €20.100. Il torneo si è concluso con un deal a due tra Yesdisi3 a cui vanno €3.704, e Blissey94 che vince €3.802. Podio per Fantastik55 che si accontenta di €2.382. Da segnalare anche l'amico di PIW, Pasquale "1paco72" Plevano che chiude al 5° posto per €1.236 di premio.

Chiudiamo con Lottomatica col GTD FINALE da €20.000 garantiti iniziato ieri con 254 iscritti a €100 di buy-in e un Prize pool portato a €22.860. La vittoria va a Durex1998 che incassa €4.343 battendo Rugani95 a cui vanno 3.509 euro. Sul podio BadFlower1 che si accontenta di 2.606 euro.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

€100 Explosive Sunday €40.000

Buy-in: €250

Entries: 307

Montepremi Totale: €72.145,00

1. cortazzone

2. l3vost3m4mm3

3. FinoAllePalle

4. mulder11

5. Patata36

6. unpollooo

7. marrapfefedex

8. lavaggio90

9. spillopsss



€100 Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 264

Montepremi Totale: €23.496,00

1. Giorgia801

2. heartqueen88

3. latte2001

4. fabiopau

5. masmilia123

6. maion3sedoc

7. marygiacy

8. ushoran

9. ZioAlbert

€100 Big daily Special

Buy-in: €100

Entries: 141

Montepremi Totale: €20.100,00

1. Yesdisi3

2. Blissey94

3. Fantastik55

4. Lucaben888

5. 1paco72

6. MDibiase10

7. FedecK

8. Zlatinpnev

9. fabdelbono

€100 GTD FINALE Lottomatica €20.000

Buy-in: €100

Entries: 254

Montepremi Totale: €22.860,00

1. Durex1998

2. Rugani95

3. BadFlower1

4. ferrixleo

5. Benny9599

6. nittocar

7. visiero

8. mihaita

9. Nonnis03