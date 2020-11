E' iniziata nel fine settimana la storica prima edizione del EPT in versione Online visti i problemi della pandemia, e l'inizio è stato ottimo come numeri. Nomi importanti si sono combattuti i primi 5 eventi, andiamo a vedere i risultati.

La prima volta dell'European Poker Tour online è iniziata col piede giusto e domenica è andato in scena il primo dei 20 eventi che culmineranno nel main event da $5,000,000 garantiti al via il 15 novembre. Si è iniziato con EPT Online 01: $1,050 NLHE [Arena Championship] e con EPT Online 02: $10,300 PLO, 6-Max, High Roller oltre al EPT Online 03: $5,200 NLHE, 8-Max, High Roller che si è concluso con una vittoria eccellente.

Il primo premio da $143,566,75 se lo intasca David "MonkeyBausss" Laka. Il giocatore di origine spagnola ha superato un field di 87 giocatori (+ 44 rientri), è entrato al final table da chipleader e ha dominato fino all'head up (Laka è specialista di HU online) contro Pascal "Pass_72" Lefrancois.

EPT Online 03: $5,200 NLHE, 8-Max, High Roller

1. David "MonkeyBausss" Laka, Georgia - $ 143,566,75

2. Pascal "Pass_72" Lefrancois, Canada - $ 111.234,19

3. Artem "veeea" Vezhenkov, Russia - $ 86.183,26

4. Vyacheslav "VbV1990" Buldygin, Russia - $ 66.774,04

5. Ivan "zufo16" Zufic, Croazia - $ 51,735,96

6. John "apestyles" Van Fleet, Canada - $ 40.084,55

7. Chris "ImDaNuts" Oliver, Costa Rica - $ 31.057,15

8. Christoph "26071985" Vogelsang, Regno Unito - $ 24.062,80

Nel monday night si è concluso anche l'High Roller da $ 10k PLO vinto da un altro giocatore di origine spagnola, Ka Kwan "kaju85" Lau che ha portato a casa $188,936,72 oltre alla 3° picca in carriera (ovviamente la prima virtuale) dopo i successi al PLO High Roller, all'EPT Malta e al PokerStars Championship Macau. In HU ha avuto la meglio di un altro pezzo da 90 come Laszlo "omaha4rollz" Bujtas che ha all'attivo diversi titoli SCOOP e WCOOP e al quale vano $ 141,233,26 anche se l'amarezza è molta visto che ad inizio HU dominava nel chipcount, con un Lau che ha fatto una rimonta incredibile da sotto con 1/19 delle chip di Bujtas.

EPT Online 02: $10,300 PLO, 6-Max, High Roller

1. Ka Kwan "kaju85" Lau, Andorra - $ 188.936,72

2. Laszlo "omaha4rollz" Bujtas, Ungheria - $ 141.233,26

3. Eelis "EEE27" Pärssinen, Finlandia - $ 105.574,14

4. d.apollo777, Regno Unito - $ 78.918,42

5. Dante "dantegoyaF" Goya, Brasile - $ 58.992,85

6. Andreas "Skjervøy" Torbergsen, Norvegia - $ 44.098,11

7. Rob "batoelrob" Hollink, Paesi Bassi - $ 32.964,12

8. Aku "Aku1206" Joentausta, Finlandia - $ 24.641,19

9. Chris "Apotheosis92" Kruk, Canada - $ 24.641,19

Si è continuato a giocare lunedì con altri 2 eventi al via: EPT Online 04: $530 NLHE e EPT Online 05: $1,050 NLHE, 8-Max, Win the Button. All'evento 4 picca rosa con la vittoria di Tatiana “Mysters_Y” Barausova che ha battuto un field di 1.139 players e ha incassato $74,951 dopo un deal a tre con Spotzilla666 ed Henrique “Galochina10” Coutinho.

EPT Online 04: $530 NLHE

1. Tatiana “Mysters_Y” Barausova Russia $74,951*

2. “Spotzilla666” Poland $63,020*

3. Henrique “Galochina10” Coutinho Brazil $66,732*

4. “Alisspurred” United Kingdom $34,773

5. “Sullo88” Ireland $25,247

6. Eder “edercampana” Campana Brazil $18,331

7. “akayagi44” Japan $13,309

8. Elliot “4rebmun” Smith Canada $9,663

9. Gediminas “Gedis92” Uselis Lithuania $7,016

All'evento 5, il $1.000 Win The Button, vittoria di Claas “Ssick_OnE” Segebrecht in un grande finale con Sami “Lrslzk” Kelopuro. Segebrecht ha avuto la meglio dei 238 giocatori iscritti e ha portato a casa 45.764 dollari di prima moneta.

EPT Online 05: $1,050 NLHE, 8-Max, Win the Button

1. Claas “Ssick_OnE” Segebrecht, Austria – $ 45.764,53

2. Sami “Lrslzk” Kelopuro, Finlandia – $ 34,899,70

3. Rodrigo “seijistar” Seiji, Brasile – $ 26,614,39

4. Jans ” Graftekkel “Arends, Austria – $ 20.296,04

5. Stiffler8818, Germania – $ 15,477,68

6. L1VeYRdrEamS, Canada – $ 11,803,22

7. Dimitri” MITS 304 “Michaelides, Paesi Bassi – $ 9,001,08

8. Adrian” Amadi_017 “Mateos, Regno Unito – $ 6,864,2

Ancora da finire l'evento 1, il $1,050 NLHE [Arena Championship] che ha visto ben 2.426 giocatori che hanno generato un montepremi di 2.426.000 dollari. 303 gli ITM e siamo già a premio visto che ci sono 71 player left, col vincitore che porterà a casa $356.769. Al momento Fabio Luiz “FLBonatto” Bonatto è al comando del chipcount con 34 milioni di fiches davanti a Daan “DaanOss” Mulders (27 M) e Patrice “pAtcAsh83” Brandt (25.5 M).

