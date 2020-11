Una giornata davvero speciale quella di Daniel "SmilleThHero" Smiljkovic ai tavoli virtuali dell'European Poker Tour online. Ieri si sono giocati due eventi, uno l'ha vinto e nell'altro è al tavolo finale.

Continuiamo a parlare dell'European Poker Tour online con i due tornei in programma martedì 10 novembre, giornata speciale per Daniel "SmilleThHero" Smiljkovic che ha vinto l'Event 07: $ 2,100 NLHE [8-Max] incassando $ 113,489,72 dopo più di sette ore di battaglia su un field di 334 iscritti. All'heads up finale ribaltato luelue399 che era arrivato fino ad un vantaggio di 32 milioni di chip contro l'1,4 milioni di SmilleThHero.

Non finisce qui visto che Smiljkovic è in corsa anche nell'evento 06: $ 10,300 NLHE [8-Max, High Roller] dove ha raggiunto il final table tra i 109 iscritti. Il primo premio in palio è di $ 251,174,09. Ecco il chipcount:

Matthias "iambest2" Eibinger, Austria - 6,704,751

Christian "WATnlos" Rudolph, Austria - 5,626,653

Daniel "SmilleThHero" Smiljkovic, Austria - 3.793.541

hello_totti, Russia - 3.739.093

Mikita "fish2013" Badziakouski, Lettonia - 2.540.686

Bert "girafganger7" Stevens, Regno Unito - 1.729.524

Mike "SirWatts" Watson, Canada - 1.321.374

Timothy "Tim0thee" Adams, Canada - 1.197.681

Conor "1_conor_b_1" Beresford, Regno Unito - 596.697

Tornando all'evento #7 vinto da Smiljkovic, sul podio si segnala Andrey "drupa-lucker" Chernokoz che ha vinto $ 41.329,08 e anche lui è impegnato in un altro final table, quello del 1k Arena Championship che si concluderà giovedì.

EPT Online 07: $2,100 NLHE [8-Max]

1 °: Daniel "SmilleThHero" Smiljkovic, Austria - $ 113,489,72

2 °: luelue399, Canada - $ 91.364,45

3 °: Andrey "drupa-lucker" Chernokoz, Russia - $ 41.329,08

4 °: Aleksejs "APonakov" Ponakov, Estonia - 52.700,18 $

5 °: lesha-bablo, Bielorussia - $ 23.951,75

6 °: S.N.I.N.1, Moldova - $ 17.420,07

7 °: Joni "bustoville" Jouhkimainen, Finlandia - $ 17.444,74

8 °: Thomas "MarTomChat" Boivin, Regno Unito - $ 16.134,26

9 °: mmetsla, Estonia - $ 12.117,14

Oggi iniziano altri due tornei: EPT Online 08: $2,100 NLHE, 8-Max ed EPT Online 09: $5,200 8-Game, High Roller.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.