Un altra notte di tornei di poker online ICOOP è andata in archivio con alcuni colpi incredibili. Su tutti Mauro “Romauro96” Alessi che piazza un bis clamoroso vincendo l'evento 84 il giorno dopo aver trionfato al Monday Bigger.

Non c'era nessun evento da terminare nella giornata di ieri quindi iniziamo in ordine cronologico dall'evento #80, il Bubble Rush che ha richiamato ai tavoli 824 giocatori con 248 re-entry, 188 dei quali a premio con una prima moneta da €7.486 incassata da stepok91_2 che ha avuto la meglio su 1992Michele1992 al quale vanno €5.272 mentre è rumbahabana a completare il podio per €3.713.

Passiamo all'evento #81, il SuperStack da €10 di buy-in con 7.695 iscritti e un montepremi di €69.255 (1.367 ITM). Alla fine si è optato per un mega deal a 9 dove ad incassare la fetta grossa da €5.811 è stato SvolpiKK mentre a dimparallela, il vincitore ufficiale, vanno €4.184.

All'evento #82, il Progressive KO 6-max da €100 di buy-in, accorrono 832 giocatori + 250 re entry e il prizepool vola vicino ai 100K con una prima moneta da €6.339 che ca ad un nome noto: Alessandro "Ale.KJ24" Meloni che ci aggiunge anche altri 6K di taglie e supera pertugio126 al quale vanno 7.004 euro. 4° posto per Salvatore “totosara_93” Saracino.

All'evento #83, il Ultra KO Turbo, vince ENRIX73 che incassa 8.010 euro totali tra prima moneta e quasi 7K di taglie. Battuto all'head up finale Simone "simopascu96" Pascucci al quale vanno in tutto poco meno di 4K. Segnaliamo l'7° posto di dipsy18 che aveva chiuso in 8° posizione anche l'evento #81.

Chiudiamo con l'evento #84, il Turbo da €100 con 399 iscritti e 80 re entry dove Mauro "Romauro96" Alessi completa un incredibile back to back ad un giorno di distanza dalla vittoria del Monday Bigger (18.250 euro tra primo premio e taglie), andando a vincere anche questo torneo ed incassando altri 7.284 euro e superando lordluke85 che si accontenta di €5.303.

ICOOP-80 - €50 Bubble Rush €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1.072

Montepremi Totale: €48.240,00

1- stepok91_2

2- 1992Michele1992

3- rumbahabana

4- random77598

5- monocola

6- soloVITTORIA

7- sah1090

8- guadacry

9- EmiKing666

ICOOP-81 - €10 SuperStack €30.000

Buy-in: €10

Entries: 7.695

Montepremi Totale: €69.255,00

1- dimparallela

2- chrisalot

3- simoncino199

4- n3v3rfold96

5- criman72

6- SvolpiKK

7- tonynorcia

8- dispy18

9- bacciolino

ICOOP-82 - €100 Progressive KO 6-max €60.000

Buy-in: €100

Entries: 1.082

Montepremi Totale: €97.380,00

1- Ale.KJ24

2- pertugio126

3- edofatto

4- totosara_93

5- sbruf10

6- sentieri75

7- gennycarogn

8- freud91

9- James90511

ICOOP-83 - €50 Ultra KO Turbo €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1.209

Montepremi Totale: €54.405,00

1- ENRIX73

2- simopascu96

3- Bomber3390

4- Bulgaro98

5- IoTiPuSho

6- fiere

7- dipsy18

8- Eschersked

9- DAGOS821

ICOOP-84 - €100 NL Hold'em Turbo €35.000

Buy-in: €100

Entries: 479

Montepremi Totale: €43.110,00

1- Romauro96

2- lordluke85

3- SMERALDA06

4- pokerassi318

5- K.Plasmadash

6- Ludopteo

7- M.Pollame

8- PastelMarrow

9- WhyAlw4ysM3