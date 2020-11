Sono andati in scena altri 2 tornei dell'European Poker Tour Online e si è concluso l'evento #6. Iniziano a venire fuori i big come Mikita "fish2013" Badziakouski che ha vinto questo evento rompendo i sogni di gloria di SmilleThHero che sperava in un incredibile doppia picca ad un giorno di distanza dalla vittoria al $ 2,100 NLHE [8-Max].

Il gioco inizia a farsi duro al EPT Online, ed escono i grandi nomi, come quello di Mikita "fish2013" Badziakouski, uno dei più noti giocatori highstakes a livello mondiale (oltre 28 milioni di dollari di vincite nei tornei live), capace di portarsi a casa l'evento #6, il $10k NLHE che aveva raccolto 109 entries. Badziakouski ha avuto la meglio di Matthias "iambest2" Eibinger che partiva chip leader, un altro regular high-stakes.

Niente da fare per Daniel "SmilleThHero" Smijkovic che dopo la vittoria del $2k NLHE di ieri, sognava un incredibile doppietta, ma si deve arrendere al 5° posto per altri $87.274,33 mentre per Badziakouski ed Eibinger dopo il deal ci sono più di 220K a testa.

EPT Online 06: $10,300 NLHE, 8-Max, High Roller

1 °: Mikita "fish2013" Badziakouski, Lettonia - $ 222.452,76 *

2 °: Matthias "iambest2" Eibinger, Austria - $ 221.563,80 *

3 °: Christian "WATnlos" Rudolph, Austria - $ 148.057,64

4 °: hello_totti, Russia - $ 113.673,37

5 °: Daniel "SmilleThHero" Smijkovic, Austria - $ 87.274,33

6 °: Mike "SirWatts" Watson, Canada - $ 67.006,11

7 °: Bert "girafganger7" Stevens, Regno Unito - $ 51.444,94

8 °: Timothy "Tim0thee" Adams, Canada - $ 39.497,56

9 °: Conor "1_conor_b_1" Beresford, Regno Unito - $ 33.034,52

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Ieri è iniziato anche l'evento #9, il $5,200 8-Game, High Roller, torneo di varianti che ha attirato un field di 51 partecipanti (inclusi 22 rientri), per un montepremi di $255.000 che sarà diviso tra i 5 players left ancora in corsa, con una prima moneta da $100.050. Al comando del chipcount troviamo Dzmitry "Colisea" Urbanovich (campione dell'EPT12 Dublin Main Event) che guarda tutti dall'alto anche se Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier e RaúlGonzalez non sono così indietro. L'argentino Christian "Crisper" Pereira e il russo Denis "aDrENalin710" Strebkov fanno la parte degli short.

Dzmitry "Colisea" Urbanovich, Lettonia - 1.527.625

Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier, Austria - 1.443.921

RaúlGonzalez, Germania - 1.261.277

Christian "Crisper" Pereira, Argentina - 509.562

Denis "aDrENalin710" Strebkov, Russia - 357.615