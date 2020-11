Altra nottata di poker online con i tornei ICOOP 2020. Ne sono andati in scena 5, 4 dei quali già conclusi mentre per il finale del ricco Thursday Bigger bisogna aspettare la notte del venerdì col day 2 che riparte con dugao81 davanti a tutti nel chipcount.

Oggi iniziamo dall'evento #85 che ha visto 1.523 iscritti e 627 re entry per un montepremi da 96.750€. Vittoria di scottex85 che incassa 8.900 euro in totale tra prima moneta e taglie. Il runner up è ramian88 che porta a casa 7.770 euro circa.

Al popolare evento #86, il The Classic 10, sono 5.774 iscritti e 2.649 rebuy a formare un Prize pool da €75.807. 1.538 ITM e deal finale a 5 giocatori con Insigne55 che si porta a casa il grosso del bottino, €6.000, non male con €10 di buy-in e senza re-buy.

Ancora in gioco l'evento #87, il Thursday Bigger KO che ha concluso il day 1 con 56 players left sui 594 iscritti che hanno portato il montepremi a €133.650 (quasi raddoppiato il garantito da 75K). Al momento al comando del chipcount c'è dugao81 con 1.500K, tre volte l'average intorno ai 500K.

All'evento #88 abbiamo 1.189 iscritti e 485 rebuy per un Prize pool da €45.198 e una prima moneta da €6.530 ch va ad ailaschero che supera Excel1oR che porta a casa €4.489. Completa il podio FortuneStreet che va a letto con €3.087 in più.

Chiudiamo con l'evento #89 che con 489 iscritti e 118 re entry a €100 ha creato la prima moneta più ricca del giovedì notte delle ICOOP, da €9.149, e a portala a casa è Vop4 che supera babi7978 al quale vanno €6.641. Podio per dsapresident che porta a casa €4.821. Final table anche per Rosario ‘HELLMATADOR7’ Sgammato che vince €2.540.

ICOOP-85 - €50 NL Hold'em Progressive KO €50.000

Buy-in: €50

Entries: 2.150

Montepremi Totale: €96.750,00

1- scottex85

2- ramian88

3- ELCUBANO7

4- 24Dindon02

5- stammchinevua

6- Granbasso

7- LUCASPUGNA

8- JD.89K

9- Giangi503

ICOOP-86 - €10 NL Hold'em The Classic 10 €40.000

Buy-in: €50

Entries: 8.423

Montepremi Totale: €75.807,00

1- Insigne55

2- JZo4

3- dvd215

4- MOR3NA_97

5- NAPLES_CAT

6- Deadman's-AT

7- Heisenberg404

8- claud2705

9- 9_Dr34M3r_3

ICOOP-87 - €250 NL Hold'em Thursday Bigger KO €75.000

Buy-in: €250

Entries: 594

Montepremi Totale: €133.650,00

Top Chipcount

1- dugao81 1.503K

2- tiago438 1.230K

3- OMGrafiki 1.109K

4- sky161066 937K

5- Wizo_wizoo€ 922K

ICOOP-88 - €30 NL Hold'em 6-Max Turbo €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1.674

Montepremi Totale: €45.198,00

1- ailaschero

2- Excel1oR

3- FortuneStreet

4- mago1981

5- roundersmf17

6- stefenpdd93

7- sound89

8- GreenArro171

9- totorulex

ICOOP-89 - €100 NL Hold'em Turbo €40.000

Buy-in: €100

Entries: 607

Montepremi Totale: €54.630,00

1- Vop4

2- babi7978

3- dsapresident

4- holaquetal81

5- HELLMATADOR7

6- makita105

7- MyT1m3isNow

8- MattyOnAir

9- Pellegrinous