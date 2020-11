Ultimo weekend di ICOOP. Con ancora due tornei da finire il lunedì notte con u day2, vediamo chi ha vinto nel fine settimana, con tanti regular sugli scudi per cercare di chiudere al meglio l'edizione 2020 del Italian Championship of Online Poker.

Ci eravamo lasciati venerdì con l'evento #87 delle ICOOP, il Thursday Bigger KO con 56 players left e vittoria di cate5252 che porta a casa un totale di circa 19.800 euro mentre Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri è 2° per 13.200 euro.

Facciamo un salto al evento #90, il Big Ante da 1.316 iscritti e un montepremi 59.220€. Deal a tre nel finale per più di 6K a testa tra Donutx97, Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi e zod2612126.

Quasi 10 mila iscritti al torneo più popolare, l'evento #91 SuperStack 8-Max, e quasi 10K anche il primo premio per ElDiabolico6 dopo il deal con manualex91 a cui vanno €9.041.

All'evento #92 abbiamo 1.271 iscritti con un montepremi da 114.390€ e la vittoria va al regular Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio che porta a casa 15.490 euro circa davanti a PR0PRI0LUI e FRABAVA. Final table anche per Andrea "OMG_?JOKER" Carini.

Passiamo all'evento #93, l'Ultra KO da 1.351 iscritti e un montepremi da 60.795€. Anche qui a vincere è un nome noto degli mtt online: Fabrizio ‘Asky16’ Petroni che incassa 6.563 euro complessivi mentre il runner-up rox7391 si accontenta di 3.959 euro.

Chiudiamo i tornei del venerdì con l'evento #94, il Turbo da 570 iscritti per un prize pool da €51.300. Deal a 2 con S.F.C.D.P. e MisterJAPU che incassano circa 7K a testa. 3° posto per spartaxu, abbonato al gradino basso del podio visto che era 3° anche all'evento #91. In 5° posizione Mauro “Romauro96” Alessi.

Passiamo a domenica e agli ultimi tornei del Italian Championship of Online Poker 2020. Iniziamo dall'evento #95 che si concluderà lunedì. 4.611 iscritti a €50 di buy-in e un montepremi da €207.495, con una prima moneta da 11.950 euro. Alla fine del day1 abbiamo 262 players left con amoreinfinito davanti a tutti nel chipcount.

Finito l'evento #96, il SuperStack con 9.597 iscritti e un montepremi da 86.373€. Mega deal a 6 nel finale con vittoria di antel55.

Da finire anche l'evento #97 UltraDeep da 2.934 iscritti e montepremi da €264.060. In palio una prima moneta da 36.392 euro. In gioco ci sono ancora 270 player left. Al comando del chipcount troviamo F-35A e 19lerio90, unici sopra i 2 milioni in chip con un average di circa 500K.

Il campione Omaha del evento #98 è majiko15 che porta a casa €2.255 al quale aggiunge €2.794 di taglie. Il torneo della variante più nota del poker (dopo il Texas Hold'em ovviamente) attira ai tavoli 334 giocatori per un montepremi che supera i 30K.

All'evento #99, il LAST Chance, abbiamo 814 iscritti e un montepremi da €73.260. La vittoria da 9.397 euro va a OMGrafiki dopo un deal con SNUCCI_8 e cate5252 che dopo la vittoria del Thursday Bigger si fa rivedere ai piani alti di un altro torneo e porta a casa altri €7.880. Top 10 per Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi che si era già messo in mostra col runner up al Big Ante.

Chiudiamo con l'evento #100, l'ultimo in programma, il ZOOM Heads Up con vittoria di viKtorKing88 che ha la meglio su Mi3sVanD3Roh3, strepitoso in queste ICOOP visto che la settimana scorsa era stato capace di vincere 2 eventi di fila, il #44 e il #45 (leggi qui).

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

ICOOP-87 - €250 NL Hold'em Thursday Bigger KO €75.000

Buy-in: €250

Entries: 594

Montepremi Totale: €133.650,00

1- cate5252

2- Deneb93

3- socialudop11

4- mauri_mgm

5- 94pazzini94

6- OMGrafiki

7- FPFF96

8- guadacry

9- sissocristal

ICOOP-90 - €50 NL Hold'em Big Ante €35.000

Buy-in: €50

Entries: 1.316

Montepremi Totale: €59.220,00

1- Donutx97

2- IFOLDACES4U

3- zod2612126

4- Look4Happiness

5- raffa_N5

6- BAJIC_4FUN

7- SuperSayannnn

8- ..CECCHINO30

9- S1mon3s

ICOOP-91 - €10 NL Hold'em SuperStack 8-Max €30.000

Buy-in: €10

Entries: 9.691

Montepremi Totale: €87.219,00

1- ElDiabolico6

2- manualex91

3- spartaxu

4- monsterpro90

5- aligi84

6- burreli86

7- il7elotto

8- mesckinmick

9- lospachinos99

ICOOP-92 - €100 NL Hold'em Progressive KO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 1.271

Montepremi Totale: €114.390,00

1- Il-Giuglia

2- PR0PRI0LUI

3- FRABAVA

4- Wiedder

5- Andrea199529

6- OMG_?JOKER

7- clasurf

8- M.Manco

9- andremonta92

ICOOP-93 - €50 NL Hold'em Ultra KO €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1.351

Montepremi Totale: €60.795,00

1- Asky16

2- rox7391

3- killerirish90

4- marky87

5- SANHAND

6- alejenny20

7- Negreasanu

8- piemassy95

9- DeadChanelJE90

ICOOP-94 - €50 NL Hold'em Turbo €35.000

Buy-in: €100

Entries: 570

Montepremi Totale: €51.300,00

1- S.F.C.D.P.

2- MisterJAPU

3- spartaxu

4- Sonosemprenuts

5- Romauro96

6- LAFAL10

7- GoodGirlsXXX

8- juampisale5

9- raffasaronno

ICOOP-95 - €50 NL Hold'em 50 Special €75.000

Buy-in: €50

Entries: 4.611

Montepremi Totale: €207.495,00

Top Chip-count

1- amoreinfinito 3.705K

2- UDM71 3.302K

3- texsw 3.192K

4- Papuzzo95 2.978K

5- G.Fabris95 2.340K

ICOOP-96 - €10 NL Hold'em SuperStack 8-Max €40.000

Buy-in: €10

Entries: 9.597

Montepremi Totale: €86.373,00

1- antel55

2- gullert

3- XJAGUAROX

4- TwoFingerZ

5- kidbranda88

6- A.Russo995

7- Zed4Feed

8- topper8589

9- 6BetShove100

ICOOP-97 - €100 NL Hold'em UltraDeep €150.000

Buy-in: €100

Entries: 2.934

Montepremi Totale: €264.060,00

Top Chip-count

1- F-35A

2- 19lerio90

3- OltreVuota

4- TheJokerMRX

5- cesinaboys1

ICOOP-98 - €100 PL Omaha 6-Max Progressive KO €150.000

Buy-in: €100

Entries: 334

Montepremi Totale: €30.060,00

1- majiko15

2- ultimogiocatore

3- alepp

4- eheheheh88

5- Salento2009

6- MAGIpoker87

7- sinsemilla25

8- Mr.Squid92

9- molly_182

ICOOP-99 - €100 NL Hold'em LAST Chance €50.000

Buy-in: €100

Entries: 814

Montepremi Totale: €73.260,00

1- OMGrafiki

2- SNUCCI_8

3- cate5252

4- 1992Michele1992

5- paplitoswwe

6- KINGHEDER

7- MoChuisle7

8- palleggiator

9- aleqsutzu