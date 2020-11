Non solo ICOOP, andiamo a vedere come sono andati i tornei domenicali dei principali circuiti italiani con Sunday Big, Super Sunday, The Master e le 1 Millions € Series con l'evento #30 EXPL Sunday.

Iniziamo parlando delle 1 Millions € Series, la serie di eventi con 1 milione di euro in palio sul circuito iPoker dove si è svolto l'evento #30: EXPL Sunday. Al momento 811 iscritti per un montepremi di €72.990 che supera senza problemi il garantito di 45K. In 258 passano al day2 con sinPijama al comando del chipcount con 214K davanti a mrGR33ni13.

Passiamo al Sunday Big di 888poker da 30K garantiti che diventano €32.700 grazie a 257 giocatori iscritti. La vittoria è di g3m3ll0 che porta a casa €6.687 superando in heads up copcin61 che si accontenta di €4.905. Final table anche per Simone “simopascu96” Pascucci che incassa €1,144.

Chiudiamo col Super Sunday del circuito People’s poker che ha visto 292 iscritti. Al day2 passano in 96 con fabbry93 al comando del chipcount su SpartanoXY e Pvzin89. Scopriremo questa sera chi vincerà il torneo.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

1 Millions € Series #30 EXPL Sunday

Buy-in: €100

Entries: 811

Montepremi Totale: €72.990,00

Top Chipcount

1- sinPijama 214K

2- mrGR33ni13 194K

3- DoctorrPRL 190K

4- Diehard7272 173K

5- Vampe 168K

6- mascella22 164K

7- 22Gambler 163K

8- chrome00 163K

9- ivan210 156K

Sunday Big

Buy-in: €109

Entries: 257

Montepremi Totale: €32.700,00

1- g3m3ll0

2- copcin61

3- IotaMiota

4- Carmattelo

5- uUghos_

6- salv4pel

7- simopascu96

8- 38461419282

9- OMG.J.Daniel

Super Sunday

Buy-in: €100

Entries: 292 (96 left)

Top Chipcount

1- fabbry93 277K

2- SpartanoXY 267K

3- Pvzin89 247K

4- plotone 203K

5- emanuelem00 178K

6- Francesco2016 170K

7- Joestraight54 148K

8- uprofessor87 147K

9- bazattack009 127K