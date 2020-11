Parliamo anche oggi di EPT Online che sono nel vivo con lo svolgimento del Main Event con un day2 andato avanti fino a 72 players left. Toby "sadface11" Joyce è al comando del chipcount.

Continua l'European Poker Tour versione online. All'evento #14 è un grande nome a vincere: Dominik "Bounatirou" Nitsche. Il tedesco ha vinto l'evento #14: $215 NLHE [EPT Online Cup] e ha avuto la meglio su 2,833 tra iscritti e rientri, per $82,093 di premio oltre ad un altra picca. Nitsche è un giocatore che in carriera ha vinto quasi 19 milioni di dollari in tornei live e altri 6 in tornei online.

EPT Online 14: $215 NLHE [EPT Online Cup] Final Table Results

1 Dominik "Bounatirou" Nitsche Germany $82,093

2 "acapulcoo" Poland $58,517

3 "AKecho" Georgia $41,713

4 "kosilkO" Belarus $29,734

5 "Dolleman12" The Netherlands $21,196

6 Tomasz "Sphinx87" Cybulski Poland $15,109

7 "PTStar86" The Netherlands $10,770

8 "AlKatzone9" Germany $7,677

9 Luis "luis_faria" Faria Portugal $5,473

L'evento #17: $2,100 PLO [6-Max] $500,000 Guarantee di Omaha attira 286 giocatori e a vincere è un pezzo da 90 come Jens "Jeans89" Kyllönen, finlandese che vanta più di 3 milioni di dollari live in carriera, grande esperto di PLO. Niente da fare per Lex "L. Veldhuis" Veldhuis che si deve accontentare del 5° posto.

EPT Online 17: $2,100 PLO [6-Max] $500,000 Guarantee

1 Jens "Jeans89" Kyllönen Finland $109,181

2 "boerni21" Hungary $80,929

3 "doulas12" Netherlands $59,988

4 Miguel "¿¿toneecho??" Seoane Spaind $44,465

5 Lex "L. Veldhuis" Veldhuis Netherlands $32,959

6 "GHOSTFACE9.8" Germany $24,431

7 Christopher "lissi stinkt" Frank Germany $19,361

All'evento #18: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo] vittoria di Pedro "PaDiLhA SP" Padilha che ha la meglio di 818 giocatori. Il brasiliano porta a casa una prima moneta da $59,577 a cui aggiungere $78,781 di taglie. Anche Padilha è un grande nome del poker online con più di 7 milioni di dollari vinti in tornei.

EPT Online 18: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo]

1 Pedro "PaDiLhA SP" Padilha Brazil $78,781 $59,577

2 Ilya "thienlao21" Korobkin Ukraine $14,734 $59,576

3 ruben0721 Netherlands $2,352 $36,981

4 Ognyan "cocojamb0" Dimov Bulgaria $5,922 $27,125

5 rasek26 Poland $16,047 $19,897

6 SDok Russia $9,250 $14,594

7 Genyss13 Lithuania $10,039 $10,705

8 BenArfaa10 United Kingdom $8,180 $7,852

9 Pedro "gusmaa" Gusma Brazil $4,398 $6,150

Chiudiamo chiaramente col Main Event dei record. Alla fine si è arrivati a registrare 1.304 iscrizioni (di cui 380 rientri) per un ricchissimo prize pool da 6.250.000 dollari e una prima moneta da $ 1.019.081,90. Già scoppiata la bolla per i 159 ITM, il day2 è continuato fino a 72 players left dopo un inizio in cui Fintan "easywithaces" Hand era al comando, anche se l'irlandese è uscito di scena abbastanza presto al 134° posto.

Il day3 riprenderà con Toby "sadface11" Joyce chipleader con più di 11 milioni in chips, col russo Viacheslav "VbV1990" Buldygin e il canadese TTWIST che lo inseguono intorno ai 10 milioni.

CHIPCOUNT

1- Toby "sadface11" Joyce, Irlanda - 11,706,697

2- Viacheslav "VdV1990" Buldygin, Russia - 10.340.384

3- TTWIST, Canada - 10.318.673

4- Ruslancheeck, Russia - 9.358.684

5- PANIC.PLAYER, Grecia - 8.130.682

6- XxLimao99xX, Germania - 7,989,896

7- DingeBrinker, Estonia - 7,976,469

8- Andreas "daskalos20" Christoforou, Paesi Bassi - 7,950,893

9- hdjgkfkgsdl, Regno Unito - 7,928,512

10- Liviu "0Human0" Ignat, Romania - 7,745,169

PAYOUT FINAL TABLE

1 °: $ 1.019.081,90

2 °: $ 728.632,82

3 °: 520.965,60 $

4 °: $ 372.484,99

5 °: $ 266.323,09

6 °: $ 190.418,55

7 °: $ 136.147,38

8 °: $ 97.344,25

9 °: $ 78.796,80