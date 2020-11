Le ICOOP sono finite, ma su Pokerstars continuano i tornei standard, andiamo a vedere come è andato il martedì notte dei tornei mtt online.

Iniziamo dal Afternoon on Stars da €10K garantiti che quasi raddoppia il prizepool finale a €19.395 per una prima moneta da €3.312 che va a l'allievo93 che al heads up finale supera backdoorAK al quale vanno €2.425. Sul podio anche vincent643 che chiude il torneo pomeridiano con €1.761. Ai piedi del final table c'è anche raffasaronno al 12° posto.

Passiamo alla sera col Night on Stars che porta 581 giocatori ai tavoli per un buy-in da €100 e un prizepool da €52.290 a fronte dei 30K garantiti. Quasi alle 5 del mattino abbiamo il vincitore, superobi80 che incassa €7.952, gli stessi di Suckkkkk dopo il deal. Anche qui backdoorAK (2° al pomeriggio) si avvicina al final table (15°).

Chiudiamo col Need For Speed, l'ultimo torneo principale al via alle 23:30. La vittoria da €2.909 va a giocherino68 che batte la concorrenza di un field da 160 iscritti per €14.400 di montepremi. In 2° posizione danyromy al quale vanno €2.192 mentre il podio è completare da Meuri87. Final table anche per davidecalva che esce subito al 9° posto.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 413

Montepremi Totale: €19.395,00

1- l'allievo93

2- backdoorAK

3- vincent643

4- o_O-anthrax

5- Cicciottolona

6- lindura

7- Dickenbergs

8- SOLOBIMBA

9- acquasanta79

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 581

Montepremi Totale: €52.290,00

1- superobi80*

2- Suckkkkk*

3- ElContee

4- tisciali

5- Cerozz911

6- phalanx96

7- marghe1956mi

8- rox7391

9- Giada16

Need For Speed €7.500

Buy-in: €100

Entries: 160

Montepremi Totale: €14.400,00

1- giocherino68

2- danyromy

3- Meuri87

4- Asky16

5- 1/3ATEAM

6- vleroy83

7- Excels1oR

8- gianlover

9- davidecalva