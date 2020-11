Il day3 del main event dell'European Tour Online lascia sul campo solo i 9 players left del final table. L'azzurro Mustapha Kanit sogna il tavolo finale da protagonista, ma due mani sfortunate lo affondano al 11° posto.

Erano ripartiti in 72 giocatori per il day 3 del Main Event EPT Online, ne sono rimasti solo 9, con una beffa azzurra, quella del nostro Mustapha "lasagnaaammm" Kanit che chiude in 11° posizione, eliminato nella stessa mano di PANIC.PLAYER 10°. Musta era stato accorciato dalla mano precedente persa contro Enio “Bozzano JNR” Bozzano (K-10 contro il 6-6 di Musta, ma sul board ci sono 10-9-3-Q-10), si ritrova all in la mano successiva con 7-7, dominato dal 9-9 di PANIC.PLAYER, ma anche da un secondo call di tikidiii con A-Q che trova un asso al flop e sale chipleader.

A Mustapha Kanit vanno $63,784 di premio mentre il finlandese tikidiii inizierà il final table da chipleader con 60 milioni di chip, 1 in più di WhatIfGod. Il nome di tikidiii non è nuovo sulla room della picca rossa, con molti risultati importanti in mtt, e col colpo più grosso arrivato nel 2018 con la vittoria da $163,574 del Sunday Million.

Non mancano i nomi eccellenti, su tutti Timothy “Tim0thee” Adams che troviamo al 4° posto, ma c'è un altro canadese noto in 7° posizione: Jon “apestyles” Van Fleet.

CHIPCOUNT MAIN EVENT

1- tikidiii Finland 60,602,479

2- WhatIfGod Sweden 59,560,859

3- Viacheslav “VbV1990” Buldygin Russia 54,038,702

4- Timothy “Tim0thee” Adams Canada 49,203,980

5- Andreas “daskalos20” Christoforou Cyprus 26,582,982

6- David “MissOracle” Yan New Zealand 24,927,164

7- Jon “apestyles” Van Fleet Canada 20,733,422

8- Enio “Bozzano JNR” Bozzano Brazil 16,577,500

9- vip25459 Kazakhstan 13,772,912

Si è giocato anche l'evento #19, il $530 NLHE [8-Max] che arriva al cap del field, 1000 giocatori. La vittoria va al messicano Dani "danipesis" Palau che incassa $35,401 di prima moneta e altrettanti ($36,451) dalle taglie. Runner up wimmaz che si accontenta di $35,401+$2,995.

EPT Online 19: $530 NLHE [8-Max]

1 Dani "danipesis" Palau Mexico $36,451 + $35,401

2 wimmaz Belgium $2,995 + $35,401

3 Gamblitz_13 Netherlands $3,680 + $21,467

4 Ognyan "cocojamb0" Dimov Bulgaria $11,981 + $15,514

5 Caio "sombra97" Mayrinck Brazil $4,239 + $11,212

6 tretbootlion Austria $3,078 + $8,103

7 Bruno Senra "bscluiz" Condé Brazil $4,564 + $5,856

8 99dm84 Bosnia and Herzegovina $1,039 + $4,233

9 Marc-Andre "FrenchDawg" Ladouceur Canada $4,453 + $3,400

Chiudiamo con l'evento #20, il $1,050 NLHE [Last Chance] con 475 iscritti e 203 rebuy per un prizepool da $678,000 spartito in 80 giocatori ITM. Dopo oltre 8 ore è Damian "pampa27" Salas a incassare il primo premio da $117,475 superando Phillipe "takechip" D’Auteuil in heads up. L'argentino ha vinto più di 2.5 milioni di dollari in soli tornei online e porta a casa l'ultima picca virtuale (in attesa del finale del main event).

EPT Online 20: $1,050 NLHE [Last Chance]

1 Damian "pampa27" Salas Argentina $117,475

2 Phillipe "takechip" D’Auteuil Canada $86,821

3 Dmitriy "corvet75" Mitrofanov Russia $64,166

4 "Eset93" Kazakhstan $47,422

5 "S.N.I.N.1" Moldova $35,048

6 Ricardo "2Much$4U_08" Lima Brazil $25,903

7 Artur "mararthur1" Martirosian Russia $19,144

8 "m.a-0000" Canada $14,148

9 "taylorlang" United Kingdom $10,456