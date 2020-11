Il mercoledì dei tornei di Poker Online premia dodi8910, MrMarlboro94 e delfino1977 che vincono rispettivamente: Afternoon on Stars, Night on Stars e Need For Speed.

Iniziamo come sempre il nostro report dei maggiori mtt online (Pokerstars in questo caso), dall'Afternoon on Stars che ha una piccola flessione di iscritti (395) rispetto al giorno prima, ma il garantito viene sempre abbondantemente superato con €17.775 in palio e una prima moneta da €3.069 che va a dodi8910 che in heads up finale supera vleroy83 al quale vanno €2.268. Final table anche per Fabio "backdoorAK" Peluso al 4° posto (2° ieri) e per Luca "steva10" Stevanato subito dietro al 5° posto.

Il torneo principale della serata, il Night on Stars, porta ai tavoli 495 giocatori per un prizepool da €44.550. Alla fine vince MrMarlboro94 che porta a casa €6.657 dopo un deal con TwoSpoonS che però incassa più soldi (€7.084). Completa il podio biagiotta60 che porta a casa €4.260. Tavolo finale molto interessante dove ritroviamo anche Antonio “barcia961” Barbato al 6° posto e Alessandro “Ale.KJ24” Meloni subito dietro in 7° posizione.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed da 171 iscritti e un montepremi da €15.390. Deal a 2 anche qui, con la vittoria che va a delfino1977 per €2.649, ma anche in questo caso è il runner up pinkporcel, a incassare la fetta maggiore, seppur di poco (€2.767). Terza piazza per Timbro92 al quale vanno €1.764.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 395

Montepremi Totale: €17.775,00

1- dodi8910

2- vleroy83

3- kheldar2010

4- backdoorAK

5- steva10

6- 17SP17

7- x-muccio-x

8- SNTBFM72

9- Hennet87

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 495

Montepremi Totale: €44.550,00

1- MrMarlboro94

2- TwoSpoonS

3- biagiotta60

4- scricciolo85

5- babi7978

6- barcia961

7- Ale.KJ24

8- kekko9221

9- blz2412

Need For Speed €7.500

Buy-in: €100

Entries: 171

Montepremi Totale: €15.390,00

1- delfino1977

2- pinkporcel

3- Timbro92

4- franklynb8

5- ManInBlackk

6- blugabriel

7- jvoice

8- INFINITIRF

9- simopascu96