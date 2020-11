Siamo anche oggi a parlare dei risultati nei principali tornei mtt di poker online. Il giovedì premia S.F.C.D.P al Night on Stars e CINZIAVINCENZO al Need For Speed, ma nel pomeriggio c'è anche gerryilprinc che vince l'Afternoon on Stars.

Iniziamo dal Afternoon on Stars del pomeriggio con 374 iscritti e un prizepool da €16.830. Prima moneta da €2.906 che va a gerryilprinc che batte notorius1997 al quale vanno €2.148. Final table anche per Potito "Kelevra0000" Martire che a fine ottobre aveva vinto 26K alle ICOOP vincendo l'evento #4, il Sunday Special KO Edition (Leggi qui).

Passiamo al ricco Night on Stars del giovedì, con buy-in da €250 e 50L garantiti. Più che raddoppiato il montepremi (€103.500) grazie a 460 iscritti. La vittoria va a S.F.C.D.P che porta a casa una prima moneta da €7.190 + €11.622 di taglie. Il runner up è Fabio1Buono al quale vanno €7.190 + €1.121 mentre Ettore “pro-fumato87” Esposito completa il podio e incassa €4.373 + €703. Al margine del final table, in 10° posizione, troviamo cantalupense che aveva già fatto un 3° posto nel pomeriggio.

Chiudiamo come di consueto col Need For Speed che chiude la notte di poker mtt online con 204 iscritti e un prizepool da €18.360. Vittoria di CINZIAVINCENZO che incassa €2.736 dopo un deal con FLASH2010713 e con sedutotoro che incassano la tessa cifra. Escluso dal deal Manlio 'M.I.1980' Iemina che chiude al 4° posto per €1.453. Final table anche per Alessandro “Ale.KJ24” Meloni che chiude in 7° posizione, subito davanti ad un altro regular che spesso vediamo nei primi posti dei tornei della room con la picca rossa: whitediabolic.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 374

Montepremi Totale: €16.830,00

1- gerryilprinc

2- notorius1997

3- cantalupense

4- DEG1983

5- matteodz

6- Kelevra000

7- Inside84

8- tgkrulez

9- CaValPazz085

Night on Stars €50.000

Buy-in: €250

Entries: 460

Montepremi Totale: €103.500,00

1- S.F.C.D.P

2- Fabio1Buono

3- pro-fumato87

4- xCapitano55x

5- mandimandi1974

6- Janfo567

7- sangomio88

8- S3cr3tB0mbi

9- INFINITIRF

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 204

Montepremi Totale: €18.360,00

1- CINZIAVINCENZO

2- FLASH2010713

3- sedutotoro

4- M.I.1980

5- MoChiusle7

6- maco90

7- Ale.KJ24

8- whitediabolic

9- giopennix