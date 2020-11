Vediamo i risultati del fine settimana con i maggiori tornei di PokerStars dove la EPT Online Cup ha registrato numeri da record. C'è anche Italo ‘Hidden91’ Modena al comando del Sunday Special. Vincenzo "natoil4lugli" Ruggiero vince l'High Roller.

Ecco i principali tornei andati in scena nel weekend di Pokerstars facendo un salto indietro al Night On Stars del venerdì con 548 giocatori iscritti e un prizepool da €49.320. La vittoria è andata a 1/3 ATEAM che porta a casa €8.727, confermandosi come uno dei giocatori del momento sulla room della picca rossa. Il runner up che porta a casa €6.333 è Tatore80. Final Table anche per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi al 5° posto.

Passiamo all'azione del sabato, sempre su Pokerstars, con il Night On Stars che raccoglie qualche giocatore in meno rispetto al venerdi (424 con montepremi da €38.160). La vittoria va a catherinae che incassa €6.870 battendo all'heads up finale marcotomas91. Da segnalare il sabato d'oro di Daniele “Discepolo78” Di Iesu che prima vince il Saturday Speedway per €2.151 e poi si piazza al 4° posto al Need For Speed vinto da heartquaked e dove troviamo anche Federico “IFOLDACES4U” Piroddi sul podio al 3° posto.

Passiamo a domenica e all'appuntamento più atteso, la EPT Online Cup, torneo riservato al mercato italiano per cercare di sostituire il grande evento live (e il fatto che gli italiani non potessero giocare nemmeno l'Ept Online a livello mondiale, appena andato in archivio la settimana scorsa). C'erano 200K garantiti, ma la folla di 2.231 giocatori iscritti ha spazzato via il garantito con €501.975 di prize pool e una ricca prima moneta da €74.910 con ancora 189 players left. Al comando del chipcount c'è paiolonunero1, avanti di pochissimo su rocky061087.

Si è giocato anche il day1 del Sunday Special che ha avuto a sua volta un grande riscontro con 1.846 iscritti e un montepremi da €166.140. Qui la prima moneta vale circa 23.760 euro e dopo la bolla scoppiata a 332 left, lunedì sera saranno in 169 a ritrovarsi al day2, il giorno finale. Al comando del chipcount c'è Italo ‘Hidden91’ Modena con 411K, praticamente 4 volte l'average. In top 10 troviamo anche SMERALDA06, balzato agli onori della cronaca con 3 vittorie alle SCOOP dello scorso aprile, compresa una doppietta nello stesso giorno (leggi qui). Attenzione anche a Jackson 'DJackMpkr' Genovesi in 10° posizione.

La serata era iniziata con il Sunday Evening da 1.090 iscritti e un montepremi da €49.050. Deal a due tra Queenrival e 0_Th3JoK3R_0, i quali vincono rispettivamente €7.238 e €6.442.

Passiamo al Sunday High Roller da 173 iscritti e montepremi da €38.925. La vittoria da €7.873 va a Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero che ha la meglio di Excels1oR e di Fabio1Buono che completa il podio. Final Table anche per Davide "girex91" Marchi 6° e Francesco 'ilmessia84' Favia al 7° posto. Ai margini della top-10 nuovamente Italo ‘Hidden91’ Modena.

Come al solito chiudiamo col Need For Speed che ha visto 207 giocatori iscritti e un montepremi di €18.630 con 35 ITM. Il primo premio da €3.169 va al noto Alessandro “Ale.KJ24” Meloni dopo un deal con KingKong1277 che incassa la stessa cifra. Completa il podio Alessandro “alesiena17” Siena che spesso troviamo nei primi posti del torneo notturno. Top-10 per l'amico di PIW, William "LICANTROPOn1" Olivieri al 10° posto.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

EPT Online Cup €200.000

Buy-in: €250

Entries: 2.231

Players Left: 189

Montepremi Totale: €501.975,00

Top Chipcount

1- paiolonunero1 2.854K

2- rocky061087 2.809K

3- 7HIGHLIKABOSS 2.172K

4- DominicMurariu 1.893K

5- rumbahabana 1.771K

6- alexpala 1.691K

7- AAaleAA 1.594K

8- Rafanadal1111 1.576K

9- S1mba98 1.521K

Sunday Evening €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1.090

Montepremi Totale: €49.050,00

1- Queenrival

2- 0_Th3JoK3R_0

3- dekiller10

4- Bulsara46

5- mathjunk

6- Mizzo9966

7- mazziskin

8- sapy000

9- raffa_N5

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1.846

Players Left: 169

Montepremi Totale: €166.140,00

Top Chipcount

1- Hidden91 411K

2- M1ndFuLL1 377K

3- romytano 311K

4- HibrahimBa 305K

5- SMERALDA06 302K

6- gianluca1107 283K

7- giochiamo011 269K

8- Gianlucamar7 258K

9- imperator871 254K

10- DJackMpkr 242K

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 173

Montepremi Totale: €38.925,00

1- natoil4lugli

2- Excels1oR

3- Fabio1Buono

4- 50NONUT5

5- Wh4TisL0v3

6- girex91

7- ilmessia84

8- SailorWave

9- AMOREeFELICITA

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 207

Montepremi Totale: €18.630,00

1- Ale.KJ24

2- KingKong1277

3- alesiena17

4- TheUndertaker85

5- pinkporcel

6- MoChuisle7

7- kurt111190

8- blz2412

9- Shadowkizz