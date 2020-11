Su iPoker domenica si è giocato il day1 del EXPL Sunday. In gioco anche il €20.000 GTD di 888poker, il 20.000€ GTD FINALE di Lottomatica e il Super Sunday del network People’s Poker.

Su iPoker c'è l'evento #57, l'EXPL Sunday da 45K garantiti ma i 694 iscritti portano il prizepool a €62.460. Si gioca per una prima moneta di €12.023 con 215 players left ma solo 99 andranno a premio quindi la bolla non è ancora scoppiata. Al comando del chipcount troviamo lupacchiottoAS con 273K.

Si è concluso il day1 anche al Super Sunday di People’s Poker con 260 iscritti e un montepremi da €23.140. Sono ancora in 83 i giocatori in corsa (44 andranno a premio). Al comando del chipcount abbiamo MARSALESI davanti a Nelsoni2809, gli unici sopra ai 200K.

Su Lottomatica c'è stato il day1 del consueto 20.000€ GTD FINALE della domenica con 261 iscritti e €23.490 di montepremi e una prima moneta da €4.463. Ancora 66 left (30 andranno a premio). Questa sera di ci sarà Only1ShOt con 517K, davanti a robix1979.

Chiudiamo con 888poker dove si è giocato il 20.000€ Sunday Big già finito e vinto da Dario "Dinamop" Guarnuto che quasi alle 5 del mattino porta a casa 6.063 euro battendo in heads up sberlocchio al quale vanno 4.371 euro. Dinamop ha avuto la meglio di un field da 214 giocatori per un prizepool da €28.200.

EXPL Sunday €45.000

Buy-in: €100

Entries: 694

Montepremi Totale: €62.460,00

Top Chipcount

1- lupacchiottoAS 273K

2- OmgLaproofit 242K

3- Indovinochehai 220K

4- IlBomerTascabile 180K

5- cello9393 174K

6- Bau77 173K

7- tischicchio 168K

8- TytanusssCt 167K

9- ildome84 164K

10- mozione 160K

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 260

Montepremi Totale: €23.140,00

Top Chipcount

1- MARSALESI 221K

2- Nelsoni2809. 206K

3- floppo__la__kappa 196K

4- tabassos10 186K

5- calcio 184K

6- jokerfrk 180K

7- CapoDeiCani 165K

8- isma13 148K

9- ManinBlack 146K

10- annamgabol1 138K

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 261

Montepremi Totale: €23.490,00

Top Chipcount

1- Only1ShOt 517K

2- robix1979 426K

3- carminepicone1 413K

4- fabrywct46 322K

5- lupak8 256K

6- poso889 241K

7- BadFlower1 240K

8- quagliero365 205K

9- marcellobona1 192K

10- AreUReady4Statz1 185K

Sunday Big €20.000

Buy-in: €109

Entries: 214

Montepremi Totale: €28.200,00

1- Dinamop

2- sberlocchio

3- GuePequeno1

4- SeRaisiVasco

5- Lukyman777

6- uUghos_

7- Yesdisi

8- Everbrun1

9- 95centond