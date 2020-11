Lunedì notte molto importante con diversi day2 da giocare, su tutti quello della EPT Cup vinta da Lupix83 che porta a casa quasi 75K. E' The-DwOonK a vincere il Sunday Special. Sulle altre poker room vittoria di Indovinochehai al EXPL Sunday e di bazattak009 al Super Sunday.

Iniziamo il report tornei ovviamente da Pokerstars visto che c'erano da completare 2 tornei molto importanti, la EPT Cup su tutti. E' Lupix83 il campione di questa prima edizione che ha cercato di sopperire alla mancanza del torneo live, e ha richiamato 2.231 giocatori per un prizepool da €501.975, numeri da record. Al day2 si riprendeva con 189 player left e al campione sono andati 74.910 euro. In 2° posizione runner-up M474D0R666 che incassa comunque bene (53.397 euro). Completa il podio alexpala per 38.063 euro. Da segnalare il 4° posto del regular Dionisio 'dioxvi' Antonio. Solo 28° paiolonumero1 che aveva chiuso il day1 al comando del chipcount, un fatto che non è per nulla assicurazione di vittoria.

Ci eravamo lasciati anche con i 169 players left del Sunday Special. Al comando del chipcount un nome noto, Italo ‘Hidden91’ Modena, che ritroveremo al 5° posto finale per €5.763. La vittoria va a The-DwOonK, con una prima moneta da 23.760 euro. Il runner up è SignorD87 che si accontenta di €16.676 mentre completa il podio HibrahimBa per €11.702.

Rimanendo su Pokerstars, ieri si sono giocati anche i tornei "standard" come il Night On Stars con 845 iscritti e un prizepool arrivato a €76.050. Tavolo finale spettacolare e pieno di regular, ad iniziare dai due che hanno fatto il deal incassando €10.916 a testa: Eugenio “Eugol93” Sanchioni e Michele “smaikol93” Guerrini. In terza piazza anche mago1981 seguito da Andrea “ImB0sc495” Boscani, Emanuele “barramp9k8” Monari e Roberto "masullo.r" Masullo.

Passiamo agli altri circuiti visto che su iPoker c'era da terminare l'EXPL Sunday dopo un day1 che aveva lasciato sul campo ancora 215 players left, con 126 a premio. Il montepremi grazie ai re-entry è arrivato a €68.850, con prima moneta da 13.200 euro andata a Indovinochehai che partiva dal 3° posto nel chipcount. Il runner-up è educad0nk a cui vanno 8.193 euro.

Al Super Sunday di Peoples’ Poker abbiamo 44 ITM e una prima moneta da 4.860 euro che finisce nelle tasche di bazattak009 che al heads up finale batte russod1948 al quale vanno 3.520 euro. Completa il podio peppono per 2.480 euro. 6° posto finale per MARSALESI che aveva chiuso al comando a fine day1.

Chiudiamo su Lottomatica col 20.000€ GTD FINALE che ripartiva da 66 left con 30 ITM. La vittoria vale €4.460 e va a Annese01 che ha la meglio su BadFlower1 al quale vanno €3.605.

EPT Online Cup €200.000

Buy-in: €250

Entries: 2.231

Montepremi Totale: €501.975,00

1- Lupix83

2- M474D0R666

3- alexpala

4- dioxvi

5- MangoHaze96

6- DominicMurariu

7- McM4nus4

8- AnsuFati02

9- rocky061087

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1.846

Montepremi Totale: €166.140,00

1- The-DwOonK

2- SignorD87

3- HibrahimBa

4- B3tter_RuN

5- Hidden91

6- MARVELOUSE710

7- simbartox

8- tuttoapatata

9- BPOWERxxx

Night On Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 845

Montepremi Totale: €76.050,00

1- Eugol93

2- smaikol93

3- mago1981

4- ImB0sc495

5- barramp9k8

6- masullo.r

7- filippo795

8- muluka91

9- SailonWave

EXPL Sunday €45.000

Buy-in: €100

Entries: 765

Montepremi Totale: €68.850,00

1- Indovinochehai

2- educad0nk

3- Mollico83

4- luckyboss123

5- PaPeRPLaNeSz

6- vizius

7- LadyB

8- temposcaduto2005

9- NewAmsterdam98

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 260

Montepremi Totale: €23.140,00

1- bazattak009

2- russod1948

3- peppono

4- IMuCkTheNut

5- 00franz0

6- MARSALESI

7- jokerfrk

8- Lorena999999

9- floppo__la__kappa

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 261

Montepremi Totale: €23.490,00

1- Annese01

2- BadFlower1

3- aless504

4- Tomino72

5- fabrywct46

6- assuntadysa

7- bancocarta

8- Only1Sh0t

9- BadFlower1