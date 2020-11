Dopo i fasti del lunedì con la conclusione dei grandi tornei online domenicali come EPT Cup, Sunday Special ed EXPL Sunday, vediamo come sono andati i tornei del martedì su Pokerstars.

Iniziamo come al solito dal pomeriggio con l'Afternoon on Stars €10.000 che richiama ai tavoli 338 giocatori per un prizepool da €15.210. 63 ITM, la prima moneta da €2.680 va a PokerManzo92. Runner up FLASH2010713 al quale vanno 1.968. Completa il podio x-muccio-x al quale vanno €1.446.

Passiamo al torneo principale della sera, il Night on Stars €30.000 che a fronte di un buy-in da €100 ha visto 504 giocatori ai tavoli virtuali e un prizepool di €45.360 con 80 giocatori a premio. Al primo posto troviamo Chateaux87 al quale vanno €8.073. Il runner up è miahoia al quale vanno €5.917. Sul podio anche Jison20 per €3.179. Da segnalare un altro final table per Bulgaro98 al 5° posto per €2.330, dopo il 7° posto al pomeriggio. Final table anche per il regular whitediabolic in 9° posizione.

La notte è chiusa dal consueto Need For Speed che vede 192 iscritti e un prizepool di €17.280. La prima moneta da €3.435 va a gilles27272 mentre il runner up è Ri3nnev4plus che porta a casa €2.544. Completa il podio 1992Michele1992 che incassa €1.884.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 338

Montepremi Totale: €15.210,00

1- PokerManzo92

2- FLASH2010713

3- x-muccio-x

4- Bingo763

5- iLL3S

6- pokergus83

7- Bulgaro98

8- laportandrea

9- vaimodexter

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 504

Montepremi Totale: €45.360,00

1- Chateaux87

2- miahoia

3- Jison20

4- KingMAvE911

5- Bulgaro98

6- pepevone85

7- AUMNAMASHIVA

8- Polletto8254

9- whitediabolic

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 192

Montepremi Totale: €17.280,00

1- gilles27272

2- Ri3nnev4plus

3- 1992Michele1992

4- elino88

5- domenlan

6- blz2412

7- CIP_LEADER_P

8- Regita666

9- mateut80