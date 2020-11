Un grande Enrico Camosci raggiunge il final table di uno degli eventi più grandi e noti, il Caribbean Poker Party che si è giocato online sulla piattaforma di Partypoker, con 5 milioni garantiti. L'italiano è in corsa per un primo posto da $879.895.

In tempi di emergenza Coronavirus i grandi marchi e i grandi tornei online corrono ai ripari. E' il caso del CPP, il Caribbean Poker Party, serie di tornei sulla piattaforma online di Partypoker, culminati col Main Event da 5 milioni garantiti che ha visto l'iscrizione di 490 giocatori al Day 1A e 547 al Day 1B che hanno pagato un buy-in di $5.000+$300 per un montepremi di $5.185.000 con una prima moneta da $879.895.

Il torneo si disputa sulla distanza di tre giorni e al tavolo finale di questa sera. Il final table a 9 è stato deciso dopo l'eliminazione di Anatoly Filatov al 10° posto per un premio di $52.887. Enrico Camosci riprenderà come 8° nel chipcount grazie a 45.651.000 gettoni (poco meno di 20x) mentre al comando c'è Diego Ventura con più di 307 milioni in chips. Da segnalare Isaac Haxton al 4° posto.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

CHIPCOUNT FINAL TABLE CPP MAIN EVENT

1- Diego Ventura 307.433.755

2- Grayon Ramage 193,687,463

3- Jonathan Proudfoot 142.411.766

4- Isaac Hatxon 115.314.958

5- Dominyakas Mikolaitis 81.982.793

6- Philippe Fauteuil 59.929.308

7- Paulo Kolinkovskyi 45.874.059

8- Enrico Camosci 45.651.016

9- Aleksejs Ponakovs 41.980.241

PAYOUT DA FAVOLA

1- $879.894,50

2- $631.636,70

3- $417.807,30

4- $283.101,00

5- $200.659,50

6- $142.069,00

7- $99.552,00

8- $78.812,00

9- $65.331,00

Si riparte su partypoker questa sera alle 20,05. Riguarda l'azione fino al final table: