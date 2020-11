Vediamo i risultati dei tornei di poker online del mercoledì su Pokerstars. Il premio più ricco, i €6.821 del Night on Stars, vanno a DavorLanini, noto anche nell'ambiente del poker live.

Anche oggi iniziamo con l'Afternoon on Stars €10.000 da 322 iscritti e un montepremi da €14.940. La prima moneta da €2.632 va a themaisback su Ingo961 che incassa €1.933. Sul podio Vakkazz per €1.420.

Passiamo al piatto forte, il Night on Stars che richiama 421 giocatori ai tavoli per un Montepremi da €37.890 e un primo posto da €6.821 che va ad un nome noto, forse più nell'ambiente del live: DavorLanini. In 2° posizioni mim73 al quale vanno quai 5K mentre per edofatto al 3° posto ci sono €3.664. Da segnalare anche il 4° posto di Riccardo 'CrazyRich85' Basso, il 6° di ThE_LeGgEnD_X il 7° di AKILLERJJ e a seguire Excels1oR, in un final table davvero di livello, sfiorato anche da Bulgaro98 di cui abbiamo parlato anche ieri protagonista di un doppio final table (leggi qui), e che anche questa notte ha chiuso 10° al NoS e 12° all'Afternoon.

Bulgaro98 al final table ci arriva però al Need For Speed che ha richiamato 172 giocatori per un prizepool da €15.480. La vittoria da €3.120 è andata a ROSSBOOMBOOM su 0SiriusBlack0 che si accontenta di €2.346. Altro final table per Riccardo 'CrazyRich85' Basso che chiude in 8° posizione.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 322

Montepremi Totale: €14.940,00

1- themaisback

2- Ingo961

3- Vakkazz

4- ASIALUNA

5- Jenga84

6- aischa1987

7- asso031

8- cavallo barbuto

9- mandimandi1974

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 421

Montepremi Totale: €37.890,00

1- DavorLanini

2- mim73

3- edofatto

4- CrazyRich85

5- domenlan

6- ThE_LeGgEnD_X

7- AKILLERJJ

8- Excels1oR

9- Asso2302

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 172

Montepremi Totale: €15.480,00

1- ROSSBOOMBOOM

2- 0SiriusBlack0

3- KingOfCards23

4- leon1986241

5- Ris0_e_P1s3lli

6- Bulgaro98

7- xxilcapoxx

8- CrazyRich85

9- GiorgioPassera