Si è concluso nella notte il Caribbean Poker Party su partypoker con 5 milioni di dollari garantiti, 1.037 iscritti, un prize pool finale di $5.185.000. Al tavolo finale c'era anche il nostro Enrico Camosci che esce al 7° posto in una mano molto discussa.

Si ripartiva col final table del CPP partypoker, il Caribbean Poker Party che si è trasferito online. Diego Ventura al comando del chipcount a dominare con 307.433.755, rispetto ai 193,687,463 di Grayon Ramage al 2° posto del chipcount. Molto più corto Enrico Camosci con 45.651.016 gettoni.

La ricchissima vittoria da $879.895 va proprio al peruviano Diego Ventura. Camosci viene eliminato al 7° posto per $99.522 di premio, per mano di Ramage in una mano molto discussa. Grayson Ramage apre da UTG per 7 milioni, Camosci chiama con 6-5 a cuori. Flop 7-3-2. Camosci check, Ramage va in c-bet per 6,2 milioni e Camosci chiama. Al turn arriva un 8 di fiori con Camosci che non ha più possibilità di colore ma ha un progetto di scala bilaterale. Ancora check dì Camosci e ancora bet di Ramage per 19.2 milioni, circa metà pot ora arrivato intorno ai 50 milioni. A quel punto Camosci va all-in per 81,5 milioni e viene chiamato da Ramage che mostra Q-Q. Il 7 al River non cambia la situazione e il player bolognese è out. Ramage arriverà invece a giocarsi il testa a testa finale. Si arrende al 5° posto l'altro big, Isaac Haxton al quale vanno circa 200K di premio.

FINAL TABLE

1- Diego Ventura $879.895

2- Grayson Ramage $631.636

3- Dominykas Mikolaitis $417.807

4- Philippe Fauteuil $283.101

5- Isaac Haxton $200.659

6- Aleksejs Ponakovs $142.069

7- Enrico Camosci $99.522

8- Jonathan Proudfoot $78.812

9- Paulo Kolinkovskyi $65.331

Guarda tutto il final table: