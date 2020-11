Giovedì di tornei di poker online su Pokerstars. Andiamo a vedere i risultati più importanti ad iniziare dal Night On Stars del giovedì, il Super KO Edition da €250 di Buy-in con 436 iscritti e un montepremi che sfiora i 100K.

Come sempre apriamo la rubrica quotidiana sui risultati degli mtt di poker online su Pokerstars con l'Afternoon on Stars che ha richiamato ai tavoli 323 giocatori per un prizepool da €14.535. Deal a 4, con la vittoria che va a oramorph per €1.741, anche se il premio più ricco va al 2° classificato: SebastianThy che porta a casa €2.223.

Passiamo al Night On Stars del giovedì, il Super KO Edition da €250 di Buy-in con 436 giocatori e un prizepool che si avvicina ai 100K. La vittoria va a piededitavolo33 che incassa €6.816 + €9.995 di taglie. In 2° posizione troviamo Giuseppe “gscordo” Scordo al quale vanno €6.815 + €1.491. Completa il podio bigstabian per €4.145 + €1.262.

Chiudiamo col Need For Speed che ha visto 227 iscritti e un montepremi di €20.430, con prima moneta da €3.941 che va al regular Francesco “ilmessia84” Favia. Il runner up è justinpago al quale vanno €2.913 mentre eheheh88 è 3° per €2.153 di premio. Si segnala anche Domenico “scellone9477” Gala al 4° posto per €1.591.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 323

Montepremi Totale: €14.535,00

1- oramorph

2- SebastianThy

3- Giocarey

4- leaderdd

5- angeldevil83

6- tgkrulez

7- amnetik

8- M@rkio84

9- parialbe98

Night On Stars Super KO Edition €75.000

Buy-in: €250

Entries: 436

Montepremi Totale: €98.100,00

1- piededitavolo33

2- gscordo

3- bigstabian

4- Tony007971

5- TomDilly

6- 07AleGri93

7- YouHaveNoEs

8- sofsant

9- srr77

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 227

Montepremi Totale: €20.430,00

1- ilmessia84

2- justinpago

3- eheheh88

4- scellone9477

5- IMuCkTheNut

6- alesiena17

7- bambina9292

8- RossofuocoMB

9- 8NANKURUNAISA