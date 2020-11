Su PokerStars è iniziata la Turbo PKO Week e sono andati in scena i primi 7 eventi. MyT1m3isNow e Stefano ‘Tortellinho9’ Stracquadaino i primi vincitori. Lunedì notte si completano i day 2 dei ricchi Sunday Special e High Roller.

Iniziamo come sempre facendo un passo indietro al venerdì con Francesco “ilmessia84” Favia che il giorno prima avevamo lasciato vincente al Need For Speed e il giorno dopo lo vediamo primeggiare anche al Night On Stars con 508 giocatori iscritti, un montepremi da €45.720 e una prima moneta da €8.090 per ilmessia84. Final table anche per Alberto “Everbrun1” Cigliano, terzo per €4.260 e Giuseppe “gscordo” Scordo”, quarto per €3.092. Sempre al venerdì ha vinto un altro nome noto: Andrea “OMG?_?JOKER” Carini che si è imposto sui 157 iscritti del Need For Speed per un primo premio da €2.855. Quarto posto per Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

Passiamo ai tornei della domenica con l'inizio della Turbo PKO Week. L'evento di apertura è stato l’Early Deep che ha portato ai tavoli virtuali 1.556 giocatori per un montepremi da €70.020, 278 giocatori a premio e una prima moneta da €4.005 (a cui si aggiungono altri €4.316 di taglie) che va a MyT1m3isNow davanti a pizza1587 al quale vanno 5.300 euro circa e a magicpit86 con oltre 3.300 euro.

All'evento #2, il €30 Deep-Turbo, hanno partecipato 2.470 giocatori per un montepremi da €66.690, con vittoria di Stefano ‘Tortellinho9’ Stracquadaino che incassa una prima moneta da €1.337 ma la differenza la fanno le taglie con €7.019. Sul podio babi7978 al 2° posto e pokeraise100 3°. Da segnalare anche dugao81 in 8° posizione, primo eliminato al final table in questo 8 max Deep Turbo.

Evento #3, l'Hold’Em Classic Turbo, il più popolare con €10 di buy-in e 4.824 iscritti per un Prize pool da €42.451 con 872 ITM. Vittoria per DBP1102 che incassa €1.989 + €1.429 di taglie. Runner up Michael94876, completa il podio Lattepiù.

Passiamo invece all'evento più importante, il #4 Sunday Special che si giocherà su 2 giorni. 2.248 iscritti e un ricco montepremi da €202.320. Già scoppiata la bolla nel day1 con 404 ITM. Al day 2 sono in 402 a ripartire per la prima moneta da €12.158 con anguso69 in cima al chipcount, davanti a giopennix, unici due sopra al milione di chips.

Su due giorni anche l'evento #5 High Roller 8-Max con 457 iscritti con montepremi da €102.825 e 87 ITM. La bolla non è ancora scoppiata visto che a fine day1 abbiamo ancora 139 giocatori in corsa. Al comando del chipcount abbiamo Gasparotto10 con 510K, davanti a Eugenio "Eugol93" Sanchioni e 1992Michele1992. Gasparotto10 ha chiuso come runner up al main event delle ICOOP meno di un mese fa. Vicino alla top-10 anche Luca "steva10" Stevanato in 12° posizione con 310K.

Evento #6 Heads Up da €5 di buy-in con 2.815 che hanno permesso anche in questo caso di superare il garantito da 10K con un montepremi da €12.667. La vittoria da €761 + €472 di taglie va a mixjack_sog che l'ultimo testa a testa lo vince contro oicalob17.

L'ultimo evento, il #7 Hyper Money Heist, ha visto 939 iscritti e un prizepool da €42.255. La vittoria va a GiorgioPassera che porta a casa una modesta prima moneta da €847, ma la differenza la fanno le taglie per ben €5.812. In 2° piazza tuttopassa, 3° posto per Faix_81.

Parliamo infine del Need For Speed, unico evento non Turbo Week, ma sempre molto interessante e con grandi nomi a giocarsi il final table come al solito. Il traino della Turbo Week porta ai tavoli del Need For Speed 206 giocatori per un montepremi di €18.540. Deal a tre con vittoria di Gioemil71 su Alberto “Everbrun1” Cigliano e Giulio “FabioBorini” Sonnino.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

€50 Turbo PKO Week #1 Early Deep €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1556

Montepremi Totale: €70.020,00

1- MyT1m3isNow

2- pizza1587

3- magicpit86

4- ethan72475

5- Tatore80

6- alpive78

7- il_papa_74

8- TwistBamBam20

9- sabry912

€30 Turbo PKO Week #2 Deep-Turbo €40.000

Buy-in: €30

Entries: 2470

Montepremi Totale: €66.690,00

1- Tortellinho9

2- babi7978

3- pokeraise100

4- Maravilla011

5- Mdamarostega

6- vleroy83

7- frizzz4

8- dugao81

9- IlTus

€10 Turbo PKO Week #3 Hold’Em Classic €30.000

Buy-in: €10

Entries: 4824

Montepremi Totale: €42.451,00

1- DBP1102

2- Michael94876

3- Lattepiù

4- Omg_Fn4

5- ZePecheni

6- giuseppe83rg

7- PARIDE.S

8- maremosso77

9- GASTOTTO

€100 Turbo PKO Week #4 Sunday Special €150.000

Buy-in: €100

Entries: 2248

Players Left: 402

Montepremi Totale: €202.320,00

Top Chipcount:

1- anguso69 1.091K

2- giopennix 1.019K

3- ferravis 999K

4- powercris 887K

5- h0p3t0w1n 882K

6- agbaalma 855K

7- Villasso 820K

8- ELLOER 808K

9- Arrigone91 769K

€250 Turbo PKO Week #5 High Roller €75.000

Buy-in: €250

Entries: 475

Players Left: 139

Montepremi Totale: €102.825,00

Top Chipcount:

1- Gasparotto10 510K

2- Eugol93 388K

3- 1992Michele1992 364K

4- SuperSayannnnn 354K

5- sciaoandre85 349K

6- lezgodancing97 336K

7- elestars 318K

8- spera91 317K

9- PokerManzo92 311K

€5 Turbo PKO Week #6 Heads Up €10.000

Buy-in: €5

Entries: 2815

Montepremi Totale: €12.667,00

1- mixjack_sog

2- oicalob17

3- Inter4ever94

4- NicDC00

5- Mark35298

6- -s4alv000

7- iMostri2

8- Zeffiro88

9- Prcarlo

€50 Turbo PKO Week #7 Hyper Money Heist €30.000

Buy-in: €50

Entries: 939

Montepremi Totale: €42.255,00

1- GiorgioPassera

2- tuttopassa

3- Faix_81

4- ELCUBANO7

5- L'UomoCheFu

6- ImB0sc495

7- Biscione95

8- pandemonio97

9- sinsemilla25

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 206

Montepremi Totale: €18.540,00

1- Gioemil71

2- Everbrun1

3- FabioBorini

4- seduttore

5- SpeedOne1

6- redboss500

7- mco1903

8- El_pampasito

9- pask1993