Nella domenica dei tornei di poker online non c'è stato solo il day1 della Turbo PKO Week su PokerStars, ma si sono giocati anche i consueti domenicali su iPoker, 888poker, Lottomatica e People’s Poker.

Iniziamo dal circuito iPoker con l'EXPL Sunday da 45K garantiti, un prizepool portato a €60.120 dai 668 iscritti. Come al solito sono ancora aperte le iscrizioni in vista del Day 2 dove al momento si ripartirà con 212 giocatori. Al comando del chipcount c'è FraDocino con 240K.

Passiamo al network People’s Poker col suo Sunday Light che si gioca ogni ultima domenica del mese con buy in da €50, 428 iscritti e montepremi da €19.046. Anche qui si è giocato il day1 e al termine abbiamo ancora 135 giocatori, guidati dal chipleader linus1968.

Day 1 anche su Lottomatica col 20.000€ GTD FINALE che ha visto 234 iscritti per un montepremi da €21.060. Ancora 63 giocatori in corsa per una prima moneta da 4.001 euro. Al comando del chipcount abbiamo CrazyRich su panzer46 e fenice833.

Passiamo su 888poker col Sunday Big, unico evento già concluso e vinto da Elfideo3 al quale vanno 5.633 euro di prima moneta dopo aver avuto la meglio di un field da 201 giocatori (27 ITM). In 2° posizione MasterT1LT che incassa 4.061 euro mentre ManInBlackk completa il podio per €3.078, giocatore che il mese scorso aveva vinto il main event IPO (leggi qui).

EXPL Sunday €45.000

Buy-in: €100

Entries: 668

Montepremi Totale: €60.120,00

Top Chipcount

1- FraDocino 240K

2- squalo1983 233K

3- satollo77 203K

4- reraismalota 191K

5- MatPai94 175K

6- ThinKing91 167K

7- Sbarello86 147K

8- iCalleDeucs4me 144K

9- filo1238 141K

Sunday Light €15.000

Buy-in: €50

Entries: 428

Montepremi Totale: €19.046,00

Top Chipcount

1- linus1968 236K

2- ivamust 215K

3- toooooooomy 205K

4- UOMOGATTO 201K

5- kazzon 199K

6- fedanyNA 197K

7- thekid2 192K

8- ominocallme 185K

9- depresssion 176K

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 234

Montepremi Totale: €21.060,00

Top Chipcount

1- CrazyRich 376K

2- panzer46 352K

3- fenice833 303K

4- visiero 276K

5- PDeverytimeyougo10 268K

6- scatamic 241K

7- scugnizzo20 221K

8- viceone 219K

9- Cassio81 203K

Sunday Big €25.000

Buy-in: €109

Entries: 201

Montepremi Totale: €26.200,00

1- Elfideo3

2- MasterT1LT

3- ManInBlackk

4- Guido828

5- 95centond

6- credswapdef

7- ilCapoClan

8- Azzurra66

9- Joex889