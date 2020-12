Nella notte si sono conclusi gli eventi domenicali delle Turbo PKO Week: Sunday Special e High Roller, ma si sono giocati alti 6 eventi. Andiamo a vedere i risultati.

Riprendiamo dai tornei Turbo PKO Week di PokerStars dove si dovevano completare i day2 di Sunday Special e High Roller. All'evento #4, il Sunday Special, si riprendeva con 402 players left. Vittoria di pelasnibb752 che incassa 18.400 euro in totale tra prima moneta e taglie. Il runner up è Igor ‘SMagicS-84’ Saia che incassa 15.170 euro. Sul podio Pennant82.

Erano 139 i giocatori ancora in corsa al evento #5 High Roller con vittoria di faraone102 che incassa 14.400 euro. In 2° posizione Jn.Frusciante per 9.089 euro. Chiude in 8° posizione Gasparotto10 che era stato il chipleader, e chiude dietro a Vop4 in 7° posizione.

Nella notte sono continuati i tornei Turbo PKO Week con l'evento #6 vinto da PokerManzo92 al quale vanno €4.617 + €5.319 di taglie, dopo aver avuto la meglio di un Field da 1.683 giocatori. In runner up è mim73.

Grande affluenza al popolare evento #9 da €10 di Buy-in al quale partecipano 7.098 giocatori tra iscritti (5.077) e re entry (2.021). La vittoria va a C.P.S.I che incassa quasi €5.800 totali.

All'evento #10 colpaccio di malboroclass che porta a casa più di 15K tra premi e taglie. Sono 1.239 gli iscritti all'evento per €100 di buy-in, con 227 ITM a spartirsi un montepremi da €111.510. Il runner up è P4nz3tt92 che porta a casa €6.982+€1.199.

All'evento #11 di PL Omaha sono 235 gli iscritti per €21.150 di prizepool e la vittoria va a kbrunoj al quale vanno più di €4.500. Il runner up è capa1991 mentre BenKenobi3 completa il podio. Al tavolo finale in 7° posizione c'è Sonpocfort che aveva chiuso al 4° posto anche nel evento #8. A ridosso del final table troviamo nomi noti come Il-Giulia, Gliaglia80 e D.Minieri.

All'evento #12 abbiamo 1.599 iscritti per un prizepool da €43.173 con una prima moneta da €1.154 a cui il vincitore frakkalagan aggiunge €4.675 di taglie. Il runner up è Timbro92 mentre Mr.Squid92 completa il podio.

L'ultimo torneo Turbo PKO Week è stato l'evento #13, il Midnight Swiftly con altri 1.501 iscritti e un prizepool da €20.263. Vittoria di GaGaCorp che incassa €1.257 + €1.035. Il runner up è eheheh88 che abbiamo visto al 4° posto anche nell'evento precedente.

Solito accenno finale al Need For Speed con 210 iscritti e €18.900 di prizepool con prima moneta da €3.103 che va a Falce-Oscura dopo il deal col solito Kelevra0000, regular noto nei nostri report, che a fine ottobre vinceva la Special KO Edition delle ICOOP (leggi qui). 3° posto per un altro nick name noto: whitediabolic che brucia il podio ad Antonio "barcia961" Barbato. In 5° posizione c'è anche Vop4 che in serata avevamo già visto fare il 7° posto al High Roller.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

€100 Turbo PKO Week #4 Sunday Special €150.000

Buy-in: €100

Entries: 2248

Montepremi Totale: €202.320,00

1- pelasnibb752

2- SMagicS-84

3- Pennant82

4- marklenders91

5- MayaAmidala

6- DIAMONDS65

7- pina2452

8- Look4Happiness

9- o_O-anthrax

€250 Turbo PKO Week #5 High Roller €75.000

Buy-in: €250

Entries: 475

Montepremi Totale: €102.825,00

1- faraone102

2- Jn.Frusciante

3- FormulaFreedom

4- Wizo_wizoo€

5- maco90

6- carisoli

7- Vop4

8- Gasparotto10

9- lucgus95

€50 Turbo PKO Week #8 6-Max Deep Turbo €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1683

Montepremi Totale: €75.735,00

1- PokerManzo92

2- mim73

3- LAFAL10

4- Sonpocfort

5- eroloc23

6- StrongFlushy

7- poiguardiamo

8- marittil24

9- Bomber_2222

€10 Turbo PKO Week #9 SuperStack €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1683

Montepremi Totale: €75.735,00

1- C.P.S.I

2- V3suvius

3- frecius

4- rosalita2007

5- umberfetish

6- blackjacks9K

7- 306win

8- Neviera

9- asiakevin

€100 Turbo PKO Week #10 6-Max €60.000

Buy-in: €100

Entries: 1239

Montepremi Totale: €111.510,00

1- malboroclass

2- P4nz3tt92

3- jaghi

4- Gaida16

5- Ibafn

6- angeloir61

7- TCsrl

8- RoTh13x

9- whisperers91

€100 Turbo PKO Week #11 PL Omaha €10.000

Buy-in: €100

Entries: 235

Montepremi Totale: €21.150,00

1- kbrunoj

2- capa1991

3- BenKenobi3

4- Paradoxxx666x

5- sinsemilla25

6- sbreuf

7- Sonpocfort

8- GoodGirlsXXX

9- francklynb8

€30 Turbo PKO Week #12 Deep Turbo Ultra KO €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1599

Montepremi Totale: €43.173,00

1- frakkalagan

2- Timbro92

3- Mr.Squid92

4- eheheh88

5- frezzag

6- danixfra1985

7- tello029

8- Akin4t0r

9- capoccia90

€15 Turbo PKO Week #13 Midnight Swiftly KO €15.000

Buy-in: €15

Entries: 1501

Montepremi Totale: €20.263,00

1- GaGaCorp

2- eheheh88

3- mpampau

4- lillo280182

5- WhyAlw4ysM3

6- AliAdnan53

7- eltractor1

8- LastAngel999

9- MauroTranky

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 210

Montepremi Totale: €18.900,00

1- Falce-Oscura

2- Kelevra0000

3- whitediabolic

4- barcia961

5- Vop4

6- Faix_81

7- mario_MC3

8- masullo.r

9- Taiadela