C'erano da completare i tre grandi tornei domenicali di iPoker, People’s Poker e Lottomatica. Andiamo a vedere i risultati con le vittorie importanti di Anassimandroanas, marinaterr55 e dispepolo78.

E' Anassimandroanas a vincere l'EXPL Sunday del circuito iPoker per 12.476 euro. Il runner-up è idontcare93 al quale vanno 7.733 euro mentre per Balzagat al 3° posto ci sono €5.361. In 7° posizione ilruminant3, abbonato a questo piazzamento visto che meno di un mesto fa aveva chiuso al 7° posto anche al EXPL Sunday evento #30 delle 1 Millions € Series (leggi qui).

Passiamo al 20.000€ GTD FINALE di Lottomatica dove si ripartiva da 63 left con 30 ITM e la vittoria da 4.001 euro che è andata a marinaterr55. In 2° posizione M0rganDexter che porta a casa €3.232, 3° morrena che si accontenta di €2.400.

Chiudiamo col Sunday Light, l'ultimo domenicale del mese su People’s Poker. La vittoria va a dispepolo78 che incassa 3.600 euro circa. Al runner up fedaynNA vanno 2.626 euro mentre al 3° posto abbiamo __CashName__.

Ieri si sono giocati anche il Caesars su partypoker e il Big Daily Special di 888poker. Nel primo torneo ci sono stati 128 iscritti che non hanno superato il garantito da €7.500, con vittoria di Read-Your-Soul per €1.678. Il runner up è stato Fratepio che incassa €1.203. Anche qui segnaliamo il ilruminant3 che fa capolino al 10° posto.

Nel secondo torneo, il Big Daily Special, abbiamo 115 iscritti e il garantito viene superato con un prizepool da €16.900. La vittoria va a streetwolfe.9 che porta a casa €3.303 dopp il deal con Joex889 che incassa di più (€3.542).

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

EXPL Sunday €45.000

Buy-in: €100

Entries: 668

Montepremi Totale: €60.120,00

1- Anassimandroanas

2- idontcare93

3- Balzagat

4- ChevChelios1

5- GTOstrategy

6- GRANDEGIOCATORE

7- ilruminant3

8- TopDogg

9- RaiseYourBluff

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 234

Montepremi Totale: €21.060,00

1- marinaterr55

2- M0rganDexter

3- morrena

4- infodave

5- Pegasus1988

6- valire92

7- Maracaibo699

8- youngmc01

9- ferrixleo

Sunday Light €15.000

Buy-in: €50

Entries: 428

Montepremi Totale: €19.046,00

1- dispepolo78

2- fedaynNA

3- __CashName__

4- Promessa95

5- Kekko92Assi21

6- betpina

7- KingMAvE911

8- bazattak009

9- mazinga69

Caesars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 128

Montepremi Totale: €7.500,00

1- Read-Your-Soul

2- Fratepio

3- EppureSorrido97

4- Everybroke

5- C.Moltisanti

6- KingJoffryJoffer

7- Meliodas88

8- Imoldplzfold

9- Ceglie M

Big Daily Special €15.00

Buy-in: €109

Entries: 115

Montepremi Totale: €16.900,00

1- streetwolfe.9

2- Joex889

3- PRT.Lobster

4- richXmond

5- simoncina22

6- ITSMYT1ME

7- Fantastik55

8- 95centond

9- mirash78