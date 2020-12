Il mese di dicembre inizia con 6 tornei della Turbo PKO Week di PokerStars. Andiamo a vedere chi sono stati i maggiori vincitori nei tornei mtt di poker online.

Iniziamo dall'evento #14, il Deep-Turbo da 2.039 giocatori iscritti per un montepremi di €55.053, con 368 ITM. La vittoria da €3.327 + €3.787 di taglie, va a trone79 mentre il runner-up è ildruido23 a cui vanno 4.056 euro. HibrahimBa chiude il podio.

All'evento #15 Supertack 8-Max partecipano 6.346 giocatori, per un montepremi da €57.114. Nonostante il Field ampio a vincere è un nome noto: Alessandro ‘Th3KinGC4Va’ Cavallero che porta a casa un totale di €5.003, davanti a j_romani88 al quale vanno 4.153 euro.

Passiamo all'evento #16 da €100 di Buy-in, con 889 iscritti, un prizepool da €80.010 e 167 ITM. La vittoria da 11.652 euro va ad un altro regular: franklynb8, che si impone su marcotomas91 all'head up finale. Sul podio anche S3cr3tB0mbi.

Nome importante anche quello in cima alle classifiche del evento #17, il Big Ante vinto da ThE_LeGgEnD_X che ha incassato 5.190 euro circa battendo la concorrenza di 1.087 iscritti per un montepremi da €48.915. Nel finale c'è un deal con Blasco92 e DIAMONDS65 rispettivamente 2° e 3°.

Passiamo all'evento #18, lo Zoom Hyper con 2.078 iscritti e un prizepool da €18.702. La vittoria va a poker_tir93 che incassa circa €1.770. In 2° posizione abbiamo TanoCiucciaMano e poi giand0 a completare il podio.

L'ultimo torneo andato in scena è stato l'evento #19, il Midnight Swiftly con 1.561 iscritti e un montepremi da €21.073. La vittoria va a The_late_bloom su #emaita/01. Al 3° posto abbiamo thestreet86.

Chiudiamo come al solito col Need For Speed, unico evento non Turbo PKO Week anche se un pò sotto tono come entries ieri. La vittoria da €2.174, dopo un deal, va ad Alberto “Everbrun1” Cigliano che ha la meglio di 150 giocatori iscritti. Il deal è fatto con il solito Vop4 e SuperSayannnn.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

€30 Turbo PKO Week #14 Deep-Turbo €25.000

Buy-in: €30

Entries: 2039

Montepremi Totale: €55.053,00

1- trone79

2- ildruido23

3- HibrahimBa

4- norbesandr

5- ghepafuffa

6- asiakevin

7- Avasileo90

8- Viptotore

9- Zed4Feed

€10 Turbo PKO Week #15 Supertack 8-Max €20.000

Buy-in: €10

Entries: 6346

Montepremi Totale: €57.114,00

1- Th3KinGC4Va

2- j_romani88

3- ilDado1975

4- TINO SPQR

5- RCGSG

6- DaniShove

7- Cerquo97

8- giorgio0355

9- Scapukkione

€100 Turbo PKO Week #16 Hold'em 8-Max €40.000

Buy-in: €100

Entries: 889

Montepremi Totale: €80.010,00

1- franklynb8

2- marcotomas91

3- S3cr3tB0mbi

4- .dirticondom.

5- AvAdAK3dAvr

6- JMoreno87

7- edofatto

8- veneis

9- bigstabian

€100 Turbo PKO Week #17 Hold'em 8-Max €40.000

Buy-in: €100

Entries: 889

Montepremi Totale: €80.010,00

1- ThE_LeGgEnD_X

2- Blasco92

3- DIAMONDS65

4- g1uVe2909

5- AleSpawnZeD

6- STRATEGA_N_1

7- sergio18641

8- a.bbove99

9- angelmm3

€10 Turbo PKO Week #18 Zoom Hyper €10.000

Buy-in: €10

Entries: 2078

Montepremi Totale: €18.702,00

1- poker_tir93

2- TanoCiucciaMano

3- giand0

4- peppe21196

5- Denni98Loano

6- bombaniedda

7- Wil5h3r

8- campariegin

9- luca972

€10 Turbo PKO Week #19 Midnight Swiftly €15.000

Buy-in: €15

Entries: 1561

Montepremi Totale: €21.073,00

1- The_late_bloom

2- #emaita/01

3- thestreet86

4- MattyOnAir

5- KHANAPAYO

6- SimoneTkd

7- Capit4n0

8- tore088

9- ANDREAZOT

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi Totale: €13.500,00

1- Everbrun1

2- Vop4

3- SuperSayannnn

4- Gaza Sparta9

5- redboss500

6- majiko15

7- eheheh88

8- 127.0.0.x

9- Gianfilip304