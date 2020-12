Continuano i tornei della Turbo PKO Week di PokerStars e nel mercoledì sera di mtt online c'è stato grande spettacolo, ad iniziare dall'head up finale all'evento #20 tra Mario “kheldar2010” Bucca che ha la meglio su Salvatore “totosara_93” Saracino. Bel colpo di Antonello "teamzeus94" Ferraiuolo che incassa quasi 10K con la vittoria dell'evento #22.

Riprendiamo dall'evento #20, il Deep-Turbo che richiama ai tavoli 1.958 iscritti per un montepremi da €52.866 e 359 giocatori a premio. Il testa a testa finale è di primo piano tra due noti regular, Mario “kheldar2010” Bucca che riesce a battere Salvatore “totosara_93” Saracino, portandosi a casa 4.997 euro totali tra prima moneta e taglie, mentre per il runner up ci sono 4.802 euro.

Passiamo all'evento #21, il SuperStack da €10 di buy-in con 6.627 iscritti e €59.643 di montepremi con 1.187 ITM. Il primo premio va a pokercan201 che porta a casa in tutto 5.583 euro battendo in heads up LoScacchista al quale vanno 3.592 euro. Sul podio Matusalem85 davanti a lobrax22.

L'evento #22 da €100 di buy-in richiama 813 giocatori ai tavoli virtuali, un prize pool da €73.170 e 152 players in the money. In un final table davvero interessante a spuntarla è Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo che porta a casa 9.502 euro totali. Il runner-up tiltkings93 porta a casa 6.119 euro mentre sul podio troviamo anche Raffaele “raffa_N5” Francese davanti a ManInBlackk.

L'evento #23 è il Bubble Rush al quale partecipano 1.117 giocatori per un montepremi da €50.265. Il torneo finisce all'alba con la vittoria di GriffithV che porta a casa €5.127 superando il regular spartaxu al quale vanno 5.059 euro. Si fa vedere al final table in 6° posizione anche Il-Giuglia.

All'evento #24, il Late Night Deep, abbiamo 1.373 iscritti e un montepremi da €37.071 con 251 ITM. La vittoria va a makiko707 che porta a casa un ricco bottino di 4.883 euro grazie alle molte taglie che superano il valore della prima moneta. In 2° posizione abbiamo Orujuky che va a casa con 2.887 euro e 3° abbiamo Jonh Bred che incassa 1.916 euro.

A chiudere la serata il consueto Midnight Swiftly con l'evento #25 al quale partecipano 1.365 giocatori per un prizepool di €18.427. La vittoria va a pablodada che incassa €2.347. In 2° posizione c'è mansi97 e chiude il podio MrMarlboro94 che il 19 novembre scorso celebravamo come vincitore del Night on Stars (leggi qui).

Chiudiamo come al solito col Need For Speed in cui abbiamo 139 iscritti e un prizepool da €12.510 e una prima moneta da €2.606 che va a privacy80 che supera guur-111 e Michele “smaikol93” Guerrini. Ai piedi del podio una serie di regular (come spesso vediamo in questo torneo) con dugao81 al 4° posto, Salento2009 5° e poi passiamo alla spiritualità con discepolo78 e Francesco “ilmessia84” Favia rispettivamente 6° e 7°, con quest'ultimo davvero on fire in questo periodo (leggi qui).

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

€30 Turbo PKO Week #20 Deep-Turbo €20.000

Buy-in: €30

Entries: 1958

Montepremi Totale: €52.866,00

1- kheldar2010

2- totosara_93

3- tophill11

4- ucgim

5- Alejolly1190

6- eNoMiS996

7- Negreasanu

8- TheBigx1

9- darkside798

€10 Turbo PKO Week #21 Supertack €20.000

Buy-in: €10

Entries: 6627

Montepremi Totale: €59.643,00

1- pokercan201

2- LoScacchista

3- Matusalem85

4- lobrax22

5- roc140

6- gordofurioso

7- pallino001

8- Duro94

9- KaliuCK

€100 Turbo PKO Week #22 Hold'em €40.000

Buy-in: €100

Entries: 813

Montepremi Totale: €73.170,00

1- teamzeus94

2- tiltkings93

3- raffa_N5

4- ManInBlackk

5- MBolgia

6- DEDOPIU

7- cerbokevin94

8- QJciaki

9- Vill10Roso

€50 Turbo PKO Week #23 Bubble Rush €25.000

Buy-in: €50

Entries: 1117

Montepremi Totale: €50.265,00

1- GriffithV

2- spartaxu

3- dammiano96

4- iMinchio

5- Jamaicano703

6- Il-Giuglia

7- MauroTranky

8- srr77

9- MICHELE9911

€30 Turbo PKO Week #24 Late Night Deep €20.000

Buy-in: €30

Entries: 1373

Montepremi Totale: €37.071,00

1- makiko707

2- Orujuky

3- Jonh Bred

4- Napoli92230

5- poiguardiamo

6- PLASMON-9-

7- parrialbe98

8- Lucabnpino

9- MangoHaze96

€10 Turbo PKO Week #25 Midnight Swiftly €15.000

Buy-in: €15

Entries: 1365

Montepremi Totale: €18.427,00

1- pablodada

2- mansi97

3- MrMarlboro94

4- PhemtLands

5- cicciocaputo7

6- Yoshi388

7- Kawi84

8- HAARLEY

9- leprier

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 139

Montepremi Totale: €12.510,00

1- privacy80

2- guur-111

3- smaikol93

4- dugao81

5- Salento2009

6- discepolo78

7- ilmessia84

8- truafterdark

9- Pupillo17