Proseguiamo con i report dei tornei della Turbo PKO Week di PokerStars. Vittoria eccellente all'evento #26 "scippato" da Andrea "TTAHITI75" Bertacca. Il colpo grosso lo fa sabicuzzz1 che vince il Super Thursday della Turbo PKO Week. In questi due tornei la costante è stata ROOR_17 con un 3° e un 4° posto.

Ripartiamo dall'evento #26, il Deep-Turbo da 1.609 iscritti e un montepremi da €72.405 con 295 ITM. Il primo posto va a Andrea ‘TTAHITI75’ Bertacca che incassa un totale di 9.868 euro. Il runner-up è qofte2018 al quale vanno 5.294 euro mentre in 3° posizione troviamo ROOR_17 per 3.760 euro. Final table anche per Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito che chiude al 6° posto.

Passiamo all'evento #27, il Classic da €10 di buy-in con 6.664 iscritti che hanno generato un prizepool da €58.643, con 1.214 pagati. La vittoria va a AvAdAK3dAvrA893 che ha incassato 5.089 euro totali, battendo matteodagame al quale vanno 3.771 euro. Final table anche per Giulio 'FabioBorini' Sonnino in 4° posizione.

L'evento #28, il Super Thursday, è quello dal buy-in più alto (€250) e anche dal prizepool più importante (€112.950 grazie a 502 iscritti). Alla fine in 4 hanno optato per un deal, con la vittoria da 16.713 euro (oltre 10K di sole taglie) andata a sabicuzzz1, davanti a delfino1977, a Daniele ‘ZyzzRaver’ Grasso e a ROOR_17 che dopo il 3° posto al Deep-Turbo, qui fa 4°.

Molto più modesto l'evento #29, il Win The Button che ha comunque raccolto 1.444 iscritti per un montepremi da €38.988, 260 ITM e la vittoria di *F13RoM4N che porta a casa 4.847 euro complessivi superando all'head up finale 10ALBATROS al quale vanno 2.857 euro. Final table anche per una vecchia conoscenza della room con la picca rossa, anche se più rivolto alle varianti: Andrea 'Papuasiano' Briganti che chiude al 5° posto.

L'evento #30, lo ZOOM Hyper, vede la presenza di 2.008 giocatori tra buy-in e re-entry, con un prizepool da €18.072 e la vittoria di kingofbuf350 che porta a casa poco più di €1.900. Il runner-up è Garbo08.

La nottata della Turbo PKO Week è stata chiusa dall'evento #31, l'Hyper Money Heist con 748 iscritti e un montepremi di €33.360. Vittoria per F-35A (protagonista anche alle recenti ICOOP) che più della prima moneta da €675, è felice per i €5.670 di taglie. In 2° posizione abbiamo pinkporcel mentre completa il podio ROSSO1997.

Chiudiamo come sempre il nostro report col Need For Speed che richiama ai tavoli 156 giocatori per un prizepool da €14.040 e una prima moneta da €2.836 che va ad ASSOBRESCIA davanti a SOSimo007. Completa il podio vleroy83 e appena alle spalle c'è Alessandro 'alesiena17' Siena. In 8° posizione DANY_MAS90 che avevamo visto al 9° posto anche al precedente Hyper Money Heist.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

€50 Turbo PKO Week #26 Deep-Turbo €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1609

Montepremi Totale: €72.405,00

1- TTAHITI75

2- qofte2018

3- ROOR_17

4- SUPERCAMOZ

5- 11GaTto11

6- pro-fumato87

7- Dr.Greenthumb

8- WhltEts50

9- tanywolf

€10 Turbo PKO Week #27 Classic-10 €20.000

Buy-in: €10

Entries: 6664

Montepremi Totale: €58.643,00

1- AvAdAK3dAvrA893

2- matteodagame

3- realpeccio

4- FabioBorini

5- Cifalino91

6- Just_MaTt397

7- mr.fraK2

8- costante54

9- pesceftent

€250 Turbo PKO Week #28 Super Thursday €75.000

Buy-in: €250

Entries: 502

Montepremi Totale: €112.950,00

1- sabicuzzz1

2- delfino1977

3- ZyzzRaver

4- ROOR_17

5- 50NONUT5

6- TotoHyper

7- MONSARMY

8- viking799

9- Pupillo17

€30 Turbo PKO Week #29 Win The Button €20.000

Buy-in: €30

Entries: 1444

Montepremi Totale: €38.988,00

1- *F13RoM4N

2- 10ALBATROS

3- titonzio

4- Almeg2020

5- Papuasiano

6- WINNIE.M.A

7- gallina1206

8- jmattia10

9- TRAKTO23

€10 Turbo PKO Week #30 ZOOM Hyper €10.000

Buy-in: €10

Entries: 2008

Montepremi Totale: €18.072,00

1- kingofbuf350

2- Garbo08

3- SerchioMaquin

4- fiere

5- Lukaku9119

6- ivanluh

7- martiri

8- giorgiaale23

9- gerrypuccino

€50 Turbo PKO Week #31 Hyper Money Heist €20.000

Buy-in: €50

Entries: 748

Montepremi Totale: €33.360,00

1- F-35A

2- pinkporcel

3- ROSSO1997

4- davelost87

5- skimizzi

6- Arkymiky94

7- L4_F3NIC3

8- M3ssiD10s

9- DANY_MAS90

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 156

Montepremi Totale: €14.040,00

1- ASSOBRESCIA

2- SOSimo007

3- vleroy83

4- alesiena17

5- surini93

6- Granbasso

7- lezgodancing97

8- DANY_MAS90

9- aleppp