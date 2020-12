Si è conclusa la Turbo PKO Week di PokerStars con i 5 eventi che sono andati tutti in scena, anche se in verità al venerdì ci sono stati molti problemi tecnici sulla room della picca rossa e tornei annullati. Si è invece normalmente giocato il Main Event della domenica vinto da aleqsutzu dopo un deal a 7 giocatori.

Un venerdì difficile su PokerStars non ha permesso di giocare o completare molti degli eventi della Turbo PKO Week, quindi passiamo direttamente al sabato riprendendo dall'evento #38 con 2.177 iscritti e un prizepool da €58.779 con vittoria di SpeedOne1 che tra prima moneta (€3.565) e taglie (€3.582), porta a casa circa 7.147 euro. Al 2° posto troviamo fylypp.

All'evento #39 partecipano in 7.568 giocatori ma la vittoria va ad un giocatore molto noto, Fabio 'backdoorAK' Peluso (leggi l'intervista PIW se non lo conosci) che porta a casa €2.868 circa. Il runner up è _19reggina14_. Completa il podio MrAfA.

L'evento #40 vede 822 iscritti e un montepremi da €73.980 con vittoria di marcocalde che porta a casa ben €11.594 grazie alle abbondanti taglie. In 2° posizione abbiamo casual198615. Final table per Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti al 5° posto.

Andiamo avanti con i tornei del sabato e con l'evento #41, il 4-Max che richiama 1.190 giocatori ai tavoli virtuali per €53.550 di montepremi. Vittoria di iacopo9154 che porta a casa €6270, battendo all'head up finale Jackson 'DJackMpkr' Genovesi. Completa il podio Davide 'davidecalva' Calvaresi in un final table davvero importante con anche dugao81 che chiude al 4° posto.

Altri 1.365 iscritti e un prizepool da €35.855 anche all'evento #42 con vittoria di M3ssiD10s che porta a casa €5.516 di primo premio battendo simobone_95 all'head up finale.

A chiudere il sabato l'evento #43, come sempre il Midnight Swiftly che richiama 1.748 giocatori e un prizepool da €23.598. La vittoria va a Don Turiddu7 che incassa €3.170 battendo chiaraefra.

Passiamo al piatto forte, la domenica, con l'evento #44, l'earle Deep da €30 di Buy in con 2.004 iscritti e un montepremi da €54.108. La vittoria la porta a casa MBolgia che incassa 5.640 euro battendo il runner-up topetto18 al quale vanno 3.300 euro. 7° posto per Il-Giuglia.

Passiamo all'evento #45, il Deep-Turbo da 2.129 iscritti con montepremi da €95.805 e la vittoria di scre911 al quale vanno 9.956 euro, una prima moneta anche in questo caso gonfiata dalle taglie. Il runner up è F0zzAiNdA5 che incassa 5.188 euro mentre fsusct completa il podio per 2.910 euro. In top-10 al 7° posto troviamo Luca "steva10" Stevanato, appena fuori Francesco 'ilmessia84' Favia 11°.

Ben 8.056 iscritti all'evento #46 che raccoglie un prizepool complessivo di €70.892 diviso per 1.430 posti pagati. La fetta grossa (6.165 euro) va a ivaninhoange che batte luked27. Sul podio anche hyknos al 3° posto.

Siamo ora all'evento #47, il più atteso e ricco, il Main Event che garantiva €200K, ma grazie a 1.271 iscritti il prizepool arriva a €285.975 con 224 giocatori a premio. Il torneo viene però chiuso da un mega deal a sette giocatori, dove a risultare vincitore è aleqsutzu che porta a casa più di 27mila euro. Tra i protagonisti citiamo anche Giorgio ‘metanboy59’ Baralli e Mirco ‘pranda74’ Prandini.

La Turbo PKO Week non finisce col Main Event visto che si è andati avanti con l'evento #48 vinto da 94pazzini94 che ha avuto la meglio su un Field di 3.561 giocatori che ha prodotto un altro ricco prizepool da €160.245. 94pazzini94 vince €14.161. Il runner up è j_romani88 che si accontenta di €12.306. Ai piani alti ritroviamo anche eheheh88 al 4° posto, seguito da MAGIpoker87.

Molta azione anche all'evento #49 con 2.989 iscritti e €13.450 di montepremi suddiviso tra 371 ITM per l'evento testa a testa. La vittoria va a stferrar che incassa €1.150 circa, battendo lucamoca92 all'head up finale.

L'ultimo torneo in programma è l'evento #50 che richiama altri 1.687 giocatori e un montepremi di €45.549. La vittoria è di colsonmania che vince €5.167 battendo deborakis.

€30 Turbo PKO Week #38 8-Max €20.000

Buy-in: €30

Entries: 2177

Montepremi Totale: €58.779,00

1- SpeedOne1

2- fylypp

3- ylli58

4- Zialo00

5- hardcastle82

6- Bananinomundial

7- GoldSancez

8- cassa73

9- u12010

€5 Turbo PKO Week #39 SuperStack €15.000

Buy-in: €5

Entries: 7568

Montepremi Totale: €33.229,00

1- backdoorAK

2- _19reggina14_

3- MrAfA

4- raissone

5- gAbryLopez

6- mitovolante

7- mixjack_sog

8- ciski86

9- maxmarco73

€100 Turbo PKO Week #40 Hold'em NL €30.000

Buy-in: €100

Entries: 822

Montepremi Totale: €73.980,00

1- marcocalde

2- casual198615

3- cimane

4- SOSimo007

5- IfAc2gUd2WiN

6- 1got4shine

7- mondellof

8- gas1575

9- albemilano

€50 Turbo PKO Week #41 4-Max Turbo €20.000

Buy-in: €50

Entries: 1190

Montepremi Totale: €53.550,00

1- iacopo9154

2- DJackMpkr

3- davidecalva

4- dugao81

5- titonzio

6- gret1984

7- TECOP88

8- MatRock7

9- snakko

€30 Turbo PKO Week #42 Hold'em Deep Turbo Ultra €15.000

Buy-in: €50

Entries: 1365

Montepremi Totale: €35.855,00

1- M3ssiD10s

2- simobone_95

3- marionix222

4- Falcoo17

5- italotriggi

6- enzotribulla

7- illusionista11

8- incubbi

9- cotton1996

€15 Turbo PKO Week #43 Midnight Swiftly €10.000

Buy-in: €15

Entries: 1748

Montepremi Totale: €23.598,00

1- Don Turiddu7

2- chiaraefra

3- new_weno

4- TCsrl

5- STRATEGA_N_1

6- Valamarco96

7- im_kevin23

8- Annageppo

9- tonio197914

€30 Turbo PKO Week #44 Early Deep €30.000

Buy-in: €30

Entries: 2004

Montepremi Totale: €54.108,00

1- MBolgia

2- topetto18

3- il lollo88

4- minpras

5- chicco988

6- chiaramonti

7- Il-Giuglia

8- TOTUCCIO77

9- Filosc82

€50 Turbo PKO Week #45 Deep-Turbo €50.000

Buy-in: €50

Entries: 2129

Montepremi Totale: €95.805,00

1- scre911

2- F0zzAiNdA5

3- fsusct

4- rupture28

5- SuperrSilverAce

6- furfa10-8

7- steva10

8- civico

9- Jigen81

€10 Turbo PKO Week #46 Classic-10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 8056

Montepremi Totale: €70.892,00

1- ivaninhoange

2- luked27

3- hyknos

4- Carlnothon

5- pgord

6- MC2166

7- Genevoissss

8- miki.kerki

9- 3ff777

€250 Turbo PKO Week #47 MAIN EVENT €200.000

Buy-in: €250

Entries: 1271

Montepremi Totale: €285.975,00

1- aleqsutzu

2- metanboy

3- lucifero90

4- giorgio114

5- bizza9011

6- pranda74

7- giorgio0355

8- grandemara78

9- pina2452

€50 Turbo PKO Week #48 50 Special €75.000

Buy-in: €50

Entries: 3561

Montepremi Totale: €160.245,00

1- 94pazzini94

2- j_romani88

3- Oraclepl

4- eheheh88

5- MAGIpoker87

6- aerobi

7- svaroski75

8- ciaosoldaut

9- Bingo763

€5 Turbo PKO Week #49 Heads Up €10.000

Buy-in: €5

Entries: 2989

Montepremi Totale: €13.450,00

1- stferrar

2- lucamoca92

3- cosimodge

4- Verdansk

5- LoZarakko

6- The_late_bloom

7- bet_falco16

8- DarkRedAA

9- Sonpocfort

€30 Turbo PKO Week #50 Hyper Money-Heist €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1687

Montepremi Totale: €45.549,00

1- colsonmania

2- deborakis

3- ILNOBILE93

4- eroloc23

5- Gioemil71

6- TCsrl

7- DIOBRONX

8- sgrillex

9- GiGi1993.558