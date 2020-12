Non solo Turbo PKO Week di PokerStars ma anche i tornei domenicali degli altri principali circuiti e poker room.it. Si sono giocati i day1 del EXPL Sunday, del Super Sunday e anche del 20.000€ TANA ONLINE. Andiamo a vedere i risultati.

Iniziamo la carrellata di domenicali come sempre dal circuito iPoker col EXPL Sunday da €75.000, con montepremi che ha superato il garantito grazie a 857 iscritti, ma potrebbe aumentare visto che come al solito è ancora aperta la registrazione in vista del Day 2. Al momento sui 278 player left comanda 6031980020847890 con 229K, davanti a Balzagat con 227K e ad Anassimandroanas. Da segnalare che questi due giocatori hanno chiuso rispettivamente 3° e 1° appena la settimana scorsa allo stesso torneo (leggi qui), un back to back di entrambi sarebbe davvero incredibile.

Passiamo su People’s Poker col day 1 del Super Sunday 20.000€ che lascia sul campo 86 dei 259 giocatori iscritti per un prizepool di €23.051. Al comando del chipcount al momento abbiamo nimaid093 con 191K.

Passiamo a Lottomatica che aveva in programma lo speciale 20.000€ TANA ONLINE che con buy-in €60 ha richiamato ai tavoli 455 giocatori e un montepremi da €24.570. Al comando del chipcount a fine day1 troviamo ElContee96 davanti ai 156 players left.

Su PartyPoker si è giocato il Jo-Ker 30.000€. A fine day1 abbiamo 193 iscritti per un prizepool intorno ai 19K, quindi molto più bassa rispetto al garantito, anche se le iscrizioni tardive rimangono aperte per tutta la giornata di oggi e per i primi 5 livelli del day 2 che partirà alle ore 21.00 di questa sera. Al comando del chipcount abbiamo SultanOfSwings che con 444K stacca nettamente il 2°, NicoSerlengAA con 368K.

L'unico evento principale già concluso in un singolo giorno è il Sunday Big di 888poker che raccoglie 206 iscritti per un montepremi da €26.500 e 27 ITM. La prima moneta da €5.697 va micktao9000 che batte JOKER75Alex al quale vanno €4.107. Da segnalare il regular Yesdisi3 in 5° posizione, giocatore che a fine ottobre si era già portato a casa il The Big daily sempre su 888 (leggi qui), ma anche il 7° classificato, uUghos_, è un nick name noto sulla room di 888 (in estate per esempio ha vinto anche lui un Big Daily, leggi qui).

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

EXPL Sunday 75.000€

Buy-in: €100

Entries: 857

Montepremi Totale: €77.130,00

TOP CHIPCOUNT

1- 6031980020847890 229K

2- Balzagat 227K

3- Anassimandroanas 202K

4- Stemorr84 196K

5- feliceking 195K

6- raffoneps 184K

7- Kumamira 179K

8- MVtogether 174K

9- Marg0TTin4 173K

Super Sunday 20.000€

Buy-in: €100

Entries: 259

Montepremi Totale: €23.051,00

TOP CHIPCOUNT

1- nimaid093 191K

2- emanuelem00 185K

3- demos94 185K

4- carbomark 162K

5- fuxfux 147K

6- 9876543210123456789 142K

7- pulimenta 141K

8- dede1990 137K

9- depression 132K

TANA ONLINE 20.000€

Buy-in: €60

Entries: 455

Montepremi Totale: €24.570,00

TOP CHIPCOUNT

1- ElContee96 368K

2- Linux56 334K

3- Nomercy4you 299K

4- sinenick 296K

5- NoisYCrOiZ16 293K

6- Erpaia27 283K

7- ADESSOVINCOEBASTA 266K

8- TRIUMFIRATO 243K

0- spaventapasseri 231K

Jo-Ker 30.000€

Buy-in: €100

Entries: 193

Montepremi Totale: €----

TOP CHIPCOUNT

1- SultanOfSwings 444K

2- NicoSerlengAA 368K

3- marigiu 364K

4- PART1C00L3R 313K

5- KATERPILLAR70 272K

6- reneba1 253K

7- RINOGADE 252K

8- uungpisell1 235K

9- LoZarVGC 229K

Sunday Big 25.000€

Buy-in: €109

Entries: 206

Montepremi Totale: €26.500,00

1- micktao9000

2- JOKER75Alex

3- Sincer4L

4- ClipperMania

5- Yesdisi3

6- copcin61

7- uUghos_

8- ilbuontempo

9- credswapdef.