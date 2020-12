Dario Sammartino torna in campo, anzi sul tavolo da poker, anzi sul tavolo da poker virtuale di GGPoker e scippa l'High Roller Blde Closer da 5.250 dollari di buy-in per oltre 100mila dollari di prima moneta incassati dal poker pro italiano.

Voleva mettere il poker un pò da parte Dario Sammartino, ma questo non gli ha impedito di fare un grande colpo di recente, la vittoria dell'High Roller Blde Closer da 5.250 dollari su GGPoker, per oltre 100 mila dollari di premio e un field davvero di grande livello. Il poker pro italiano è residente in Austria e può giocare liberamente sulle .com.

Il runner up è stato un altro nome noto, il canadese Seth Davies ma al tavolo finale abbiamo ritrovato altri grandi giocatori di fama mondiale come Alex Kolonias, Stephen Chidwick e Anatoly Filatov.

Ecco i risultati del final table:

1- Dario Sammartino Austria $100,466

2- Seth Davies Canada $61,399

3- danludan Russia $44,324

4- Daniel Dvoress Canada $31,997

5- Alex Kolonias United Kingdom $23,098

6- Stephen Chidwick Canada $16,675

7- Anatoly Filatov Russia $12,037

Da segnalare un altro torneo importante, l'High roller MILLIONS andato al pro di 888Poker, il famoso Chris Moorman, uno dei più grandi vincitori di sempre (e ormai da sempre) di tornei mtt online. Per Moorman altri 251.000 dollari in cassa. Anche qui al final table era presente Seth Davies.