Dopo esserci presi un giorno di pausa, torniamo con i report mtt online e come prima cosa facciamo il punto della situazione sui day2 dei domenicali che si dovevano ancora completare, ma si sono giocati anche i tornei del martedì di PokerStars. Il protagonista degli ultimi 2 giorni è senza dubbio Arm.D.Grek.

Partiamo velocemente facendo un passo indietro a lunedì sera quando si sono conclusi i day2 dei principali domenicali. Su quello di iPoker non abbiamo reperito informazioni, mentre al Super Sunday di People’s Poker la vittoria da 4.843 euro va a napoletanadocforever davanti a _EusNit_ al quale vanno 3.510 euro. Sul podio anche I_Mr_U_Bean per 2.471 euro.

Al Jo-Ker di Partypoker vince Ho perso tutto che nonostante il nickname porta a casa 5.970 euro di prima moneta battendo ElianoB3re (4.320 euro) e marigiu (3.030 euro). Al TANA ONLINE di Lottomatica la vittoria va a Tomino72 che incassa €3.648 superando nel finale BabiLudo e ogwizzle.

Passiamo ora PokerStars che ha ripreso la normale programmazione dopo la PKO Turbo Week. Lunedì si è tornato a giocare il Night On Stars con 1.058 giocatori iscritti, un montepremi da €95.220 e vittoria di sampei101 che porta a casa una prima ricca moneta da €15.451. Il runner up è Ri3nnev4plus, sul podio anche Arm.D.Grek al 3° posto. Vittoria eccellente anche al Need For Speed dove torna a primeggiare Andrea “OMG?_?JOKER” Carini che porta a casa €3.855.

Torniamo ora in pari con i risultati del martedì sera, sempre su PokerStars. In verità iniziamo come di consueto dal pomeriggio, e dal Afternoon on Stars che richiama 562 giocatori ai tavoli e porta il prizepool a superare i 25K. Deal a 3 con tutti che incassano €3.188 anche se la vittoria nominale va a LAPULCE27. Sul podio anche Federico "IFOLDACES4U" Piroddi e tavolo finale pure per Exclex1oR che spesso ritroviamo nei nostri report.

Passiamo all'evento clou della giornata, il Night On Stars che richiama 507 giocatori, 416 fisici + 91 rebuy per un prizepool da €45.630. Sulla scia del main event PKO Week con deal a 7 (leggi qui) anche in questo evento abbiamo un bel deal a 5 giocatori. La vittoria nominale va a Arm.D.Grek che dopo il 3° posto del lunedì si torna ad affermare allo stesso torneo. Dopo i quasi 7K vinti lunedì ne aggiunge quasi 5.000 con la vittoria del martedì, davvero due giorni d'oro per Arm.D.Grek, anche se tra i giocatori protagonisti del deal quello che vince di più è il runner up matilde03 al quale vanno €5.181. Tavolo finale anche per Jackson "DJackMpkr" Genovesi al 7° posto.

Chiudiamo come di consueto col Need For Speed con 176 giocatori iscritti che hanno generato un prize pool complessivo di €15.840 con 27 ITM. La vittoria è di peppeolin (€3.174), nick name noto su Stars, ma del resto a questo torneo ci troviamo sempre con final table spettacolari, e il Need For Speed del martedì non ha fatto eccezione con ancora Jackson “DJackMpkr” Genovesi al 5° posto e Simone “spera91” Speranza 8°.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 562

Montepremi Totale: €25.290,00

1- LAPULCE27

2- mAttiA79

3- IFOLDACES4U

4- prinelatn

5- SuperSayannnn

6- Exclex1oR

7- daniloscherma19

8- pueblogiallo

9- ImDoNuTs95

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 507

Montepremi Totale: €45.630,00

1- Arm.D.Grek

2- matilde03

3- Giacky10

4- frankpuo

5- I_owned_u_87

6- PASTALPESTOO

7- DJackMpkr

8- LAFAL10

9- miki.kerki

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 176

Montepremi Totale: €15.840,00

1- peppeolin

2- SMagicS-84

3- raveon23888

4- stammchinevuai

5- DJackMpkr

6- cavish91

7- durrrAmorirr

8- spera91

9- pinkporcel