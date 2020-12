Vediamo i risultati dei tornei più importanti nel mercoledì di PokerStars. Nel torneo più ricco, il Night on Stars, la vittoria va a Mario “coinflip21” Carrascon mentre al Need For Speed successo di car.germano e un altro final table per Jackson “DJackMpkr” Genovesi.

Come sempre iniziamo dal Afternoon on Stars che ha raccolto la partecipazione di 344 giocatori (255 entries + 89 rebuy) con 63 ITM. La prima moneta da €2.727 va a Madness82 che ha la meglio su nemo689 al quale vanno €2.003. Sul podio anche AMOREeFELICITA.

Passiamo al torneo di punta della serata, il Night On Stars con 445 iscritti per un prizepool da €40.050 diviso tra 71 giocatori a premio. La vittoria va a Mario “coinflip21” Carrascon che incassa €5.801 dopo il deal con asiakevin e KilianMbappe96. Tavolo finale interessante con anche MattyOnAir in 4° posizione e Dario "dariobonzo" Nittolo al 9° posto.

Come sempre chiudiamo col Need For Speed che ha visto 153 iscritti e un montepremi di €13.700 con 26 posti pagati. La vittoria da €2.781 la porta a casa car.germano che ha la meglio su Tolomels all'head up finale. Sul podio c'è anche ..CECCHINO30 e poi Jackson “DJackMpkr” Genovesi in questo periodo molto attivo e costante.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 344

Montepremi Totale: €15.480,00

1- Madness82

2- nemo689

3- AMOREeFELICITA

4- nickbergiola

5- cernokevin94

6- Luniko2

7- Coccia1990

8- djamaloki88

9- thegame723

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 445

Montepremi Totale: €40.050,00

1- coinflip21

2- asiakevin

3- KilianMbappe96

4- MattyOnAir

5- STEFANOPROoo

6- balbo83

7- Tommy_<_Grace

8- catherinae

9- dariobonzo

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 153

Montepremi Totale: €13.700,00

1- car.germano

2- Tolomels

3- ..CECCHINO30

4- DJackMpkr

5- Regista666

6- rallypro1987

7- paky9999

8- ScarpaBianca

9- MAFFU83736