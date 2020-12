In attesa dell'edizione del Tana delle Tigri di marzo 2021 a Nova Gorica, è andata in scena la versione online su Lottomatica vinta da Tomino72, e ora i 9 finalisti si ritrovano per un final table che mette in palio anche 3 pacchetti per il torneo live del prossimo anno.

Ne abbiamo parlato velocemente ieri, oggi approfondiamo la vittoria di Tomino72 al 11° edizione del Tana delle Tigri, il noto torneo live della CDS Event che ha già fissato una data live per marzo 2021 (leggi qui) ma intanto visto il problema pandemico, ha organizzato un edizione online sulla pokerroom di Lottomatica.

Tomino72 ha sbaragliato la concorrenza di 455 giocatori. Solo 153 passano al final day, con la prima moneta da 3.648,78 euro vinta appunto da Tomino72 davanti a Babiludo, bocconcino00, Erpaia27, Jasmina, lafrafans, LucioMessi96, NutsAndBerries e ogwizzle.

Ma non finisce qui visto che i 9 finalisti si ritroveranno giovedì 10 dicembre ore 21:30 con il sit & go privato che assegnerà 3 pacchetti per il Tana delle Tigri Live di marzo 2021 in programma al Perla Resort di Nova Gorica.

Il pacchetto comprende il buy in main event da 300 euro e camera per 2 persone per 4 notti col check in in 4 e il check out l’8 marzo 2021, ovviamente presso la struttura Hit del Perla di Nova Gorica in Slovenia a due passi dal confine con l’Italia.