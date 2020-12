Ancora Dario Sammartino, 4° al High Roller Big Game su partypoker internazionale e altri 31K vinti dopo i 100K incassati pochi giorni fa col successo ad un altro grande evento con Field di lusso, l'High Roller Blade Closer di GGPoker.

A qualche giorno di distanza dalla grande affermazione da $100,466 di prima moneta al High Roller Blade Closer di GGPoker (leggi qui) Dario Sammartino ci prende gusto e torna ITM per altri $31,046 grazie al 4° posto al High Roller Big Game su partypoker internazionale.

La voglia di giocare di Dario Sammartino, forse complice anche il lockdown, sembra essere tornata, e jl 2° classificato al main event delle World Series of Poker 2019, è tornato in azione dalla sua base operativa in Austria e ha centrato un altro grande colpo al High Roller Big Game su partypoker con buy-in da $2,600 che ha chiuso al 4° posto.

Anche in questo caso Field e final table di lusso con nomi come Justin Bonomo, Aliaksei Boika, David Ya e Thomas Muehloecker, tutti al final table, anche se la vittoria è andata all'Ucraino Pavlo Kolinkovskyi davanti al russo Daniil Lukin e ad un altro ucraino, Andrii Novak.

Sempre in giro per il mondo del poker online internazionale si segnala anche la vittoria di Patrick “pads1161” Leonard al $1,050 Sunday Warm-Up su PokerStars per oltre 20mila dollari battendo in heads-up l’altro inglese Bert “griafganger7” Stevens. Al terzo posto il russo Viktor “papan9_p$” Ustimov, quarto il brasiliano Andre “aakkari” Akkari. Quinto lo svedese (top 1 al Mondo) Niklas “Lena900” Astedt che ha anche vinto il Sunday Supersonic per 21mila dollari.

Ecco il Final Table del High Roller Big Game e i relativi premi:

Pavlo Kolinkovskyi $82,436

Daniil Lukin $59,345

Andrii Novak $43,216

Dario Sammartino $31,046

Thomas Muehloecker $21,915

David Yan $17,349

Aliaksei Boika $14,244

Justin Bonomo $11,688

Ivan Sakharov $9,679