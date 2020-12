Al giovedì va in scena il Night On Stars da 75K garantiti in versione KO, ed è stato vinto da Alessandro “surini93” Surini. Vittoria eccellente anche al Need For Speed vinto da Marco “Granbasso” Baglioni.

Iniziamo come di consueto dal Afternoon on Stars che ha visto l'iscrizione di 298 giocatori per un prizepool di €13.410. La sfida si chiude con un deal tra giulianopac ed alice291229, ad entrambi vanno €2.091.

In serata, al Night On Stars del giovedì da €250 di buy-in e KO Edition, affermazione per Alessandro “surini93” Surini che ha sbaragliato la concorrenza di 414 giocatori e ha portato a casa €6.569 di prima moneta +€8.270 di taglie. Al 2° classificato, CINZIAVINCENZO, vanno €6.568 + €1.530 mentre a completare il podio c'è MoChuisle7 che incassa poco più di 5 mila euro.

Vittoria di un nome noto anche al Need For Speed che vede la partecipazione di 199 giocatori per un montepremi di €17.910 e una prima moneta da €3.560 che va a Marco “Granbasso” Baglioni che ha la meglio su 94pazzini94 che qualche giorno fa vinceva più di 14K col successo all'evento #48 della Turbo PKO Week (leggi qui). Sul podio un altro regular come Kelevra0000 e al final table troviamo anche Excles1oR in 5° posizione, Dario "dariobonzo" Nittolo 7° e subito dietro Nicola 'nikgrieco80 Grieco in 8° posizione.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 298

Montepremi Totale: €13.410,00

1- giulianopac

2- alice291229

3- maturino

4- KingNeptum

5- sizputu

6- pokergus83

7- Th3_3qualiz3r

8- FromG0D96

9- xCapitano55x

Night On Stars Special KO Edition €75.000

Buy-in: €250

Entries: 414

Montepremi Totale: €93.150,00

1- surini93

2- CINZIAVINCENZO

3- MoChuisle7

4- lombasimo86

5- vincent643

6- kimone02

7- Revengers01

8- sgurch969

9- Mercs1985

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 199

Montepremi Totale: €17.910,00

1- Granbasso

2- 94pazzini94

3- Kelevra0000

4- edajeeeee90

5- Excles1oR

6- kanakkia86

7- dariobonzo

8- nikgrieco80

9- MAFFU83736