Vediamo i risultati del fine settimana sui tornei di poker online più importanti andati in scena su PokerStars che presentava anche l'Half Price Sunday. Grande serata per Domenico ‘scellone9477’ Gala che fa 4° al High Roller e vince il Need For Speed. Kingkong1277 trionfa al High Roller; minpras primo nel chipcount dopo il day 1 del Sunday Special.

Iniziamo il nostro report della domenica di Half Price, tornei scontati su PokerStars e iniziamo dal pomeriggio, ore 17.00, con il Sunday Starter che ha richiamato 1.834 giocatori per un montepremi di €12.104. Vittoria di G.Alfieri al quale vanno €1.733. Come runner up abbiamo tarologopaul al quale vanno €1.214.

E' però il Sunday Warm Up delle 19.00 a scaldare la domenica con un montepremi di €26.796 grazie a 1.218 iscritti che hanno pagato il buy-in scontato di €25. La vittoria va a mishanea dopo un deal con castelTEAM. Ad entrambi vanno €3.400. Final table anche per sgrillex in 5° posizione.

Il montepremi cresce fino a €50.226 con i 2.283 iscritti al Sunday Evening da €25 e 404 ITM. Anche qui abbiamo un deal finale a 4 giocatori, con vittoria di dallealdealer95 che porta a casa €4.414, anche se il bottino più ricco lo porta a casa Chateaux87 per circa 4.900 euro. Gli altri protagonisti del deal sono john_pera69 e Stefania ‘vagabonda69’ Gander.

Al Sunday Full KO si torna a ragionare sulle taglie, con 2.862 iscritti e un Prize pool da €37.778 e la vittoria che va a The8princess che incassa €2.216 di prima moneta + €1.887 di taglie. Il runner up è Er_Febio. Sul podio anche georgeos76.

Andiamo all'evento di punta, il Sunday Special da €50 che ha attirato 4.420 giocatori ai tavoli virtuali per un montepremi da €198.900 e 800 ITM. A fine day1 abbiamo ancora 279 player left con minpras al comando del chipcount con 679.000 chips, davanti a trygun1987. Attenzione anche ai regular SMERALDA06, mim73 e Roberto "masullo.r" Masullo nei primi 12 posti.

L'ultimo evento Half Price è l'High Roller con 886 iscritti e un Prize pool da €99.675. A Kingkong1277 il premio più ricco della domenica, 15.606 euro, ben sudati visto che il torneo si è concluso alle 8 del mattino dopo più di 10 ore di gioco. Il runner-up Otrevuota porta a casa 11.124 euro. Sul podio anche BaDUnNer96 mentre in 4° posizione troviamo Domenico ‘scellone9477’ Gala.

Notte speciale per Domenico ‘scellone9477’ Gala che vince anche i €3.138 della prima moneta al Need For Speed, torneo standard senza Half Price, che richiama 174 giocatori per un prize pool da €15.660. Al 2° posto J-Rich92 e sul podio c'è anche DANY_MAS90 che si mette dietro Dario "dariobonzo" Nittolo in un final table come sempre molto interessante in cui ritroviamo anche raffasaronno in 8° posizione.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Sunday Starter €10.000

Buy-in: €7.50

Entries: 1834

Montepremi Totale: €12.104,00

1- G.Alfieri

2- tarologopaul

3- ciulio64

4- calodiu

5- oriaoria995

6- synscan

7- DonkSitter16

8- puzle239

9- zioermejo

Sunday Warm Up €10.000

Buy-in: €25

Entries: 1218

Montepremi Totale: €26.796,00

1- mishanea

2- castelTEAM

3- lagiobba

4- Kraken89740

5- sgrillex

6- mattematta

7- pask1993

8- xgola1997

9- _20estoyloca00_

Sunday Evening €30.000

Buy-in: €25

Entries: 2283

Montepremi Totale: €50.226,00

1- dallealdealer95

2- john_pera69

3- Chateaux87

4- vagabonda69

5- sasyderric10

6- LaKianed1

7- SiR_BeNa:_91

8- A.Lapini

9- RunLik3Hell

Sunday Full KO €15.000

Buy-in: €15

Entries: 2862

Montepremi Totale: €37.778,00

1- The8princess

2- Er_Febio

3- georgeos76

4- Mtt_Joker90

5- SantaCapa2

6- bandiera

7- 185sjmon

8- CapoDeiCani

9- miahoia

Sunday Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4420

Montepremi Totale: €198.900,00

TOP CHIPCOUNT

1- minpras 679K

2- trygun1987 596K

3- swadow_mat 493K

4- ilpappone83 466K

5- SMERALDA06 449K

6- mim73 444K

7- nandi090762 441K

8- GiDue94 423K

9- SSupertuscann 404K

High Roller €50.000

Buy-in: €125

Entries: 886

Montepremi Totale: €99.675,00

1- Kingkong1277

2- Otrevuota

3- BaDUnNer96

4- scellone9477

5- 1/3ATEAM

6- TheL0oser

7- SeT_RoUnDeR

8- Vop4

9- Ri3nnev4plus

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 174

Montepremi Totale: €15.660,00

1- scellone9477

2- J-Rich92

3- DANY_MAS90

4- dariobonzo

5- Andreacigna

6- ginopaolo666

7- Xhungryf1shX

8- raffasaronno

9- Gibozza