Vediamo i tornei di poker online più importanti tra i circuiti iPoker, People’s Poker, 888poker, Lottomatica e PartyPoker. L'unico evento completato è il Sunday Big delle XL Winter di 888poker con vittoria di Diego.71. Tutti in ballo questa sera per il day2 gli altri tornei domenicali di riferimento.

Iniziamo dall'unico torneo già finito, ovvero il Sunday Big €30.000 di 888poker, evento #10 delle XL Winter che con buy-in da 109€ ha richiamato 253 giocatori per un montepremi di €32.500. La vittoria da 6.646 euro va a Diego.71 che ha la meglio su 58_Nuts_58 e micktao9000.

Passiamo ora al circuito iPoker con l'Explosive PKO in versione knockout, con 788 iscritti ma la registrazione tardiva ancora aperta, quindi tutto è ancora in divenire, anche per il prizepool, ma quello che è certo è che a fine day1 abbiamo PraiSeTheSundaY al comando con 236K, e con €112 già riportati a casa dalle taglie. In questo aspetto però ha fatto certamente meglio Killuifuplay1 che è 2° nel chipcount ma ha già vinto €208 di taglie.

Su People’s Poker ci sono stati 254 iscritti al Super Sunday che ha prodotto un prize pool da €22.606 e 44 andranno a premio. La bolla non è ancora scoppiata visto che solo 44 andranno a premio, alla caccia di una prima moneta da circa 4.700 euro. Al comando del chipcount abbiamo 90alba.

Su Lottomatica si è giocato il day1 del XmasTree JET da €75K garantiti con 705 iscritti. Questa sera solo 105 torneranno a darsi battaglia questa sera, e 80 andranno a premio. Davanti a tutti troviamo maiki90 con quasi 900 mila chips, mentre dragodrigo al 2° posto è staccato di circa 100K.

L'ultimo evento che trattiamo è il Barracuda di PartyPoker che richiama ai tavoli 563 giocatori per un prizepool di €55.170. Anche qui però le iscrizioni sono ancora aperte. Al comando del chipcount cheri_moda stacca tutti con 364K.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

XL Winter #10 - Sunday Big €30.000

Buy-in: €109

Entries: 253

Montepremi Totale: €32.500,00

1- Diego.71

2- 58_Nuts_58

3- micktao9000

4- l3gg3ndr4r10

5- ChevChelio5

6- PeopleBank

7- grino57

8- babykiller90

9- Spazziale

Explosive PKO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 788

Montepremi Totale: --

TOP CHIPCOUNT

1- PraiSeTheSundaY 236K

2- Killuifuplay1 216K

3- Giocoperi 204K

4- kekko92221 187K

5- IWasL4Lox 176K

6- MMDCCLX 172K

6- Ginkopok 160K

8- Nazgul599 151K

9- D0nTellM 151K

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 254

Montepremi Totale: €22.606,00

TOP CHIPCOUNT

1- 90alba 247K

2- I_Mr_U_Bean 218K

3- SANTAMARIA75 195K

4- AuroPokerTex 174K

5- jfkfgjigi 161K

6- cellaelena00 155K

7- PROMINNIE_MARTESE 143K

8- zawarella 137K

9- ghost59 132K

XmasTree JET €75.000

Buy-in: €100

Entries: 705

Montepremi Totale: --

TOP CHIPCOUNT

1- maiki90 897K

2- dragodrigo 797K

3- AnthonyPa 666K

4- yagoit 616K

5- Nelsoni2809 546K

6- Mito8787 468K

7- Submarine4 468K

8- PaulieGualtieri 458K

9- erosinho93 451K

Barracuda €40.000

Buy-in: €100

Entries: 563

Montepremi Totale: --

TOP CHIPCOUNT

1- cheri_moda 364K

2- Ospirit0 297K

3- TheSculator 272K

4- Foger-Ran 261K

5- Nuzzieddu474 254K

6- LAMA_DONNA 251K

7- omar2nd 246K

8- LeonardoT111 242K

9- G3RM4N0M0SC 235K