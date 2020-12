Si è concluso il day 2 del Sunday Special Half Price su Pokerstars con deal a due tra Matteo92AA e S3cr3tB0mbi. Deal tra Look4Happiness e @rm@ndo90 anche al Night On Stars. Un caldissimo Daniele 'discepolo78' Di Iesu vince nel pomeriggio.

Matteo92AA vince il Sunday Special della domenica Half Price su Pokerstars, dopo un deal con S3cr3tB0mbi. Ad entrambi vanno 22.925 euro mentre completa il podio sonocalmo69 al quale vanno €13.276. Al final table ritroviamo anche Roberto "masullo.r" Masullo in 8° piazza finale.

Ieri su Pokerstars si sono giocati poi i soliti eventi standard quotidiani che come sempre andiamo a vedere iniziando dal Afternoon on Stars con 315 iscritti e un prizepool di €14.175 e una prima moneta da €2.547 andata al regular Daniele 'discepolo78' Di Iesu che continua il suo ottimo periodo e batte raveon23888 che si accontenta di €1.873 come runner up. In top-10 anche JD.89K che appena qualche giorno fa vinceva il Need For Speed.

Approposito di Need For Speed, la versione di lunedì ha richiamato ai tavoli virtuali 185 giocatori per un montepremi di €16.650 e 31 ITM. C'è stato un deal a 3 giocatori che ha premiato Mtt_Joker90 con la vittoria e €2.459 di premio, ma la moneta più ricca la incassa delfino1977 (€2.618). L'altro protagonista del deal è bigstabian al quale vanno €2.499. AI piedi del podio eheheh88.

Non ci siamo dimenticati del torneo più importante della serata, il Night on Stars, quindi facciamo un passo indietro e andiamo a vedere chi ha avuto la meglio tra gli 805 players iscritti che hanno prodotto un Prize pool di €72.450. Anche qui abbiamo un deal con Look4Happiness vincitore e @rm@ndo90 al 2° posto, ma entrambi incassano la stessa cifra: €10.621.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4420

Montepremi Totale: €198.900,00

1- Matteo92AA

2- S3cr3tB0mbi

3- sonocalmo69

4- marcopd00

5- angeldevil83

6- swadow_mat

7- ilpappone83

8- masullo.r

9- 9sasha9

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 315

Montepremi Totale: €14.175,00

1- discepolo78

2- raveon23888

3- ILL3S

4- Piglialanguria

5- battino66

6- bubett1980

7- FabFar80

8- bybayby

9- edo_dand

Night On Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 805

Montepremi Totale: €72.450,00

1- Look4Happiness

2- @rm@ndo90

3- meksimon92

4- mariom0nti

5- MeLLowYeLL0w

6- Revengers01

7- uv1993

8- CobraKai39

9- gnanollin

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 185

Montepremi Totale: €16.650,00

1- Mtt_Joker90

2- delfino1977

3- bigstabian

4- eheheh88

5- Andreacigna

6- AnsuFati02

7- ginopaolo666

8- Ettore15865

9- Granbasso