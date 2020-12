Anche sulle altre piattaforme di poker online c'erano molti day2 dei domenicali ancora da giocare. Francesco 'Ginkopok' D’Alterio ha vinto nuovamente un torneo che lo ha visto già primeggiare, il domenicale di iPoker. Vittorie anche di selmen su 888poker, di I_Mr_U_Bean su People’s, di Ciotbumbum su Lottomatica, e a mattina inoltrata anche di Fi4mm4Ner4 che ha vinto la maratona del Barracudas di partypoker.

Iniziamo dal Explosive PKO del circuito iPoker con 703 giocatori iscritti + 158 re-entry. La vittoria è andata a Francesco 'Ginkopok' D’Alterio che il domenicale EXPL Sunday di iPoker lo ha vinto più volta. Per esempio lo ha vinto 2 volte soltanto tra l'aprile e il dicembre 2017. A Ginkopok vanno 12.900 euro circa di premio complessivo visto che si trattava di un torneo a taglie progressive introdotto anche dal network di cui fanno parte Snai e Sisal. Completano il podio Fr4T3lli e Fantastik55 che incassano più di 5mila euro a testa. Al 4° posto anche MyT1m3isNow che a fine novembre abbiamo visto protagonista su PokerStars con la vittoria del primo evento Turbo PKO Week (leggi qui)

Passiamo su 888poker col Big daily Special da €15.000 GTD, evento delle XL Winter Series del lunedì che ha richiamato 150 giocatori per un prizepool da €20.600 e una prima moneta da quasi 4.400 euro andata a selmen che ha avuto la meglio su NUMERO11.

Sul circuito People’s si è completato il day 2 del domenicale, il Super Sunday che viene vinto da I_Mr_U_Bean che porta a casa più di 4.700 euro battendo il runner-up Freogan al quale vanno 3.440 euro e sul podio c'è anche pasemalalber al 3° posto per 2.423 euro. In 5° posizione anche il regular Thomas 'Zawarella' Zavaroni che questo torneo lo ha già vinto in passato.

Su Lottomatica invece la firma vincente al XmasTree JET, per €10.087, è quella di Ciotbumbum che batte all'head up finale lafede98 che incassa 8.325 euro. Podio anche per OtrAck947 che porta a casa €6.600.

Chiudiamo col Barracudas, il domenicale di partypoker che ha avuto qualche problema lunedì nel completare il day2 che ha visto il termine alle 9 della mattina inoltrata, con la vittoria di Fi4mm4Ner4 che ha visto i propri sforzi ripagati con un primo premio da €11.604. In 2° posizione Jos106fan al quale vanno €8.259 e poi badrunner9696 al 3° posto per €5.601.

Explosive PKO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 788

Montepremi Totale: --

1- Ginkopok

2- Fr4T3lli

3- Fantastik55

4- MyT1m3isNow

5- CfattonediM

6- RiNgHiO9002

Big daily Special €15.000

Buy-in: €109

Entries: 150

Montepremi Totale: €20.600,00

1- selmen

2- NUMERO11

3- anonimus996

4- Joex889

5- D3tyroj

6- ChevChelio5

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 254

Montepremi Totale: €22.606,00

1- I_Mr_U_Bean

2- Freogan

3- pasemalalber

4- ghost59

5- zawarella

6- dariobacca0

XmasTree JET €75.000

Buy-in: €100

Entries: 705

Montepremi Totale: --

1- Ciotbumbum

2- lafede98

3- OtrAck947

4- Giandoo14

5- amina20fra20giusy

6- wadee1

Barracuda €40.000

Buy-in: €100

Entries: 627

Montepremi Totale: €63.000

1- Fi4mm4Ner4

2- Jos106fan

3- badrunner9696

4- Biggi3Smalls

5- Pro_bubba777

6- orangejuice11