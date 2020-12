Un altra nottata di tornei di poker online è andata in archivio. Andiamo a vedere i risultati più interessanti, come la vittoria di Horioshy92 al Afternoon on Stars, il doppio final table di Gufo_Reale80, il deal tra ThE_LeGgEnD_X e Bulgaro98 al Night On Stars e anche il successo di soloVITTORIA al Need For Speed.

E' come sempre il torneo pomeridiano di PokerStars, l'Afternoon on Stars, ad aprire il nostro report quotidiano sui tornei di poker online. 301 giocatori iscritti (55 a premio) e un montepremi di €13.545. Nel finale è deal a due con Horioshy92 e f4bi0m0tt4 ai quali vanno €2.112 a testa.

Passiamo all'evento di punta della giornata, il Night On Stars che richiama ai tavoli virtuali 479 giocatori per un Prize pool di €43.110 e 80 ITM. A vincere è il regular ThE_LeGgEnD_X che ad inizio mese vinceva anche l'evento #17 della Turbo PKO Week (leggi qui). Questa volta è costretto al deal con Bulgaro98, un altro regular che nell'ultimo periodo abbiamo ritrovato spesso nei nostri report, come nel caso del doppio final table di fine novembre (leggi qui). Ai due dopo il deal vanno €6.649 a testa. Sul podio anche Gufo_Reale80 che avevamo ritrovato pure al final table nel pomeriggio con un 7° posto al Afternoon on Stars. Momento positivo anche per G.Alfieri che chiude al 9° posto, due giorni dopo la vittoria del Sunday Starter nella domenica Half Price (leggi qui).

Chiudiamo col Need For Speed che richiama l'attenzione di 164 giocatori per un prizepool da €14.760, 26 ITM e una prima moneta da €2.983 che va a soloVITTORIA che mantiene fede al proprio nick name e non chiude con un deal, ma battendo anche sapy000 all'head up finale. Sul podio anche Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi davanti ad un altro regular noto come Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio. Aggancia il final table anche Ettore "pro-fumato87" Esposito.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 301

Montepremi Totale: €13.545,00

1- Horioshy92

2- f4bi0m0tt4

3- dorzandrea95

4- aalex842014

5- 90marra90

6- ROSEJACK9083

7- Gufo_Reale80

8- burr771

9- trotta

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 479

Montepremi Totale: €43.110,00

1- ThE_LeGgEnD_X

2- Bulgaro98

3- Gufo_Reale80

4- ildruido23

5- SeSnappiTiShovo

6- sguaratovic

7- asiakevin

8- vinorosso25

9- G.Alfieri

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 164

Montepremi Totale: €14.760,00

1- soloVITTORIA

2- sapy000

3- Gaza Sparta9

4- Il-Giuglia

5- P4nz3tt92

6- CINZIAVINCENZO

7- framax56

8- James90511

9- pro-fumato87