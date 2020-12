Vediamo i risultati dei tornei di poker online di PokerStars iniziando con la vittoria della mattina di leaderdd mentre al pomeriggio è elenatasci a trionfare. Il Night On Stars va a Taddo10, il Need For Speed a Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani ma sono ancora protagonisti Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi e Gufo_Reale80.

Oggi iniziamo il report dei tornei di poker online su PokerStars facendo un ulteriore passo indietro e iniziando dalla mattinata del Morning on Stars che ha visto 298 iscritti al via alle 10:30 e con un prizepool che sfiora i 4K. Deal a 3 con leaderdd a cui va la vittoria davanti a licaone07, ma è il 3° classificato, thedoctor967, a portare a casa il bottino maggiore da €630.

Passiamo al pomeriggio del Afternoon on Stars con 272 giocatori a sfidarsi per un montepremi da €12.240 e una prima moneta da €2.214 che va a elenatasci. Il runner up è S.Exupery che si accontenta di €1.666 mentre completa il podio mesckinmick al quale vanno €1.254.

Il torneo più ricco del giorno, il Night On Stars, attira 371 giocatori per un prize pool di €33.390. La vittoria va a Taddo10 che porta a casa una ricca prima moneta da €6.100. Il runner up è JamesB10fcp che porta a casa €4.472. Sul podio anche Giuseppe “gscordo” Scordo al 3° posto per €3.278.

Si chiude come sempre nella notte col Need For Speed da 162 entries, un Prize pool da €14.580 e 26 ITM. Deal a 3 con la vittoria nominale che va a Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani davanti a PokerAssi2929 e bobofolle. Questi 3 protagonisti incassano €2.274 a testa. Tavolo finale anche per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi in 4° posizione, Gufo_Reale80 8° e Excles1oR al 9° posto. Sia Gaza Sparta9 che Gufo_Reale80 sono stati protagonisti anche nel report di ieri (leggi qui).

Morning on Stars €3.500

Buy-in: €15

Entries: 298

Montepremi Totale: €3.933,00

1- leaderdd

2- licaone07

3- thedoctor967

4- nickdan88

5- domenicoAA

6- 23rullo

7- PokerManiaPS

8- GeNNaRuleZ

9- Steekhutze

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 271

Montepremi Totale: €12.240,00

1- elenatasci

2- S.Exupery

3- mesckinmick

4- Hennet87

5- ethan72475

6- theWolfQQ

7- salvo904

8- giucol74

9- L.Dando33

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 371

Montepremi Totale: €33.390,00

1- Taddo10

2- JamesB10fcp

3- gscordo

4- danixfra1985

5- Lemorino73

6- sapy000

7- 968rob

8- coinflip21

9- anguso69

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 162

Montepremi Totale: €14.580,00

1- AA-GIANLU-AA

2- PokerAssi2929

3- bobofolle

4- Gaza Sparta9

5- WOMANNOCRAY

6- YoFloYo

7- ManaCerace91

8- Gufo_Reale80

9- Excles1oR