Il giovedì di tornei di poker online è caratterizzato dal ricco Night On Stars Super KO Edition di PokerStars che arriva a 90K di prizepool. Vittoria di Tut4nkh4m0n su raffasaronno. All'Afternoon on Stars Federico “cirillofe” Cirillo batte ManInBlackk. Aquilotto79 batte il Field da 5.506 giocatori che ha affollato il The Big, mentre la vittoria di wanderwoman6 al Need for Speed chiude la notte di mtt online.

Nella mattina di PokerStars va in scena il Morning on Stars che ieri ha visto 266 iscritti per un prizepool da €3.511, quindi praticamente il garantito. Deal a tre tra Ajskuck11, passirio e sky161066.

Passiamo in ordine cronologico al Afternoon on Stars del pomeriggio con 310 entries e un montepremi da €13.950 con 55 ITM e una prima moneta da €2.507 che va a Federico “cirillofe” Cirillo che ha vinto l'heads up finale con un altro regular: ManInBlackk al quale vanno €1.844.

Oggi parliamo anche del The Big da €10 di buy-in, con l'eccezionale Field di 5.506 giocatori (3.846 fisici più 1.660 re-entry), con un Prize pool arrivato fino a €48.453 rispetto ai 30K garantiti. Finisce con un deal a tre che vede vincere Aquilotto79 che porta a casa €4.968, come runner up Raimondo “notorius1997” Marcello che però incassa la fetta più grossa (€5.380) e ALEP911 a completare il podio per €4.016.

Il giovedì è però il giorno del Night On Stars Super KO Edition da €250 di Buy-in e 75K di garantito. 403 iscritti e un prizepool da €90.675 per 80 posti pagati. La vittoria va a Tut4nkh4m0n che porta a casa €7.565 di prima moneta +€6.394 di taglie, battendo raffasaronno, runner up che porta a casa €6.393+€4.268. Sul podio anche 87NWO86 che incassa più di 5.500 euro. Final table anche per Luca “CNB93” Tortora in 4° posizione e Marco “Granbasso” Baglioni al 6° posto.

La giornata viene come sempre chiusa dal Need for Speed che richiama ai tavoli 201 giocatori per un prizepool da €18.090 con prima moneta da €3.537 che va a wanderwoman6. Il runner up è giaccissimo e sul podio c'è anche NIKROSSI1990. Final table anche per Manlio "M.I.1980" Iemina in 8° posizione.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Morning on Stars €3.500

Buy-in: €15

Entries: 266

Montepremi Totale: €3.511,00

1- Ajskuck11

2- passirio

3- sky161066

4- imorino86

5- Algor1tmo

6- filo1992

7- nightmare282

8- Mattiacicci

9- giuliochi90

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 310

Montepremi Totale: €13.950,00

1- cirillofe

2- ManInBlackk

3- redboss500

4- 1got4shine

5- smaikol93

6- mattia3030

7- juwin91

8- iamtheprincess

9- prinelatn

The Big €30.000

Buy-in: €10

Entries: 5506

Montepremi Totale: €48.453,00

1- Aquilotto79

2- notorius1997

3- ALEP911

4- cladigia

5- patatina1988

6- Gianluigi96

7- chiarenza89

8- zanne20

9- Pozzarello

Night On Stars Super KO Edition €75.000

Buy-in: €250

Entries: 403

Montepremi Totale: €90.675,00

1- Tut4nkh4m0n

2- raffasaronno

3- 87NWO86

4- CNB93

5- ladyoscar18

6- Granbasso

7- kingre9816

8- pepevone85

9- delfo182

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 201

Montepremi Totale: €18.090,00

1- wanderwoman6

2- giaccissimo

3- NIKROSSI1990

4- devil66

5- lezgodancind97

6- wangdaniele

7- irontotti

8- M.I.1980

9- krakowlorenz