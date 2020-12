Vediamo i risultati del fine settimana di tornei mtt di poker online su PokerStars che ha proposto anche questa domenica l'Half Price, tanti tornei con buy-in a prezzi scontati. Giovanni ‘PICCIONE.G.’ Piccione, Mattiacicci e Simone “spera91” Speranza tra i protagonisti della domenica.

Iniziamo come sempre facendo un passo indietro al venerdì dove ancora una volta il protagonista è Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che vince il Night On Stars da 454 giocatori e Prize pool da €40.860, battendo Stefano “OmgUreSpewer” Punzi all'heads up finale, per €5.207 di prima moneta.

Al sabato invece il Night On Stars Freezeout viene vinto da un altro regular, ThE_LeGgEnD_X che supera la concorrenza di 412 giocatori per €5.519 di primo premio. In verità c'è stato un deal a tre assieme a juampisale e dugao81 ai quali vanno rispettivamente €4.328 e €5.308 dopo l'accordo. Nome noto anche in testa al Saturday Speedway, eheheh88 che vince €1.645, battendo in heads up WilsonOneST al quale va la stessa cifra dopo il deal.

Veniamo ora alla domenica di Half Price, tornei dal Buy-in dimezzato, al via col Sunday Starter da 1841 iscritti, 332 ITM e un prizepool da €12.150. La vittoria da €1.739 va a D1ANDREA99 che supera LAFAL10.

Al Sunday Warm Up salgono i numeri con 1103 iscritti e un montepremi di €24.266. Primo posto da €3.673 per pask1993 che mette in fila la concorrenza, compreso il runner up LUPUStheBEST al quale vanno €2.603 di premio.

E' però col Sunday Evening da 2.142 iscritti e €47.124 di montepremi che si inizia a fare sul serio, con un deal a 5 giocatori. La vittoria nominale va a Mattiacicci che porta a casa €3.590, ma il premio più ricco da €4.731 va a MtDDKola. Protagonisti del deal anche Jaloseis, francescodi e Losciamano57.

Continuiamo col Sunday Full KO con 2.761 iscritti e €18.445 di prizepool. La fetta grossa spetta a ANDRUNNER77 che oltre ai €2.154 di prima moneta incassa anche €2.071 di taglie.

Il Sunday Special porta ai tavoli virtuali 4.180 giocatori per un montepremi da €188.100 e 764 ITM. Giocatori già a premio al termine del day1 visto che abbiamo 323 player left comandati da matkopal al primo posto del chipcount. Questa sera scopriremo chi porterà a casa la prima moneta da 25.507 euro.

Si è completato invece il Sunday High Roller da 751 iscritti e montepremi da €84.487. Vittoria importante per Giovanni ‘PICCIONE.G.’ Piccione che porta a casa più di 13.600 euro battendo all'head up finale Gianlucamar7, runner up per 9.785 euro. Completa il podio battino66.

Buoni numeri anche al Sunday 6-Max che raggiunge i €28.380 di montepremi grazie a 1.290 iscritti. Vittoria di Peraz77 che incassa €4.184 battendo MementMoney. Sul podio anche Marco “Granbasso” Baglioni che giorni fa ritrovavamo a vincere anche il Need For Speed (leggi qui). Al final table troviamo anche G.Alfieri che domenica scorsa aveva vinto il Sunday Starter (leggi qui) e dietro di lui al 6° posto c'è anche AKILLERJJ.

Il Sunday Supersonic va a sniapa23 che mette in fila 2.131 giocatori portando a casa la fetta grossa dal prizepool da €19.179, ovvero i €2.860 della prima moneta, battendo SZ231199 all'head up finale. Al 5° posto anche battino66 che abbiamo già visto 3° al High Roller questa domenica.

L'ultimo torneo di cui parliamo è come al solito il Need For Speed che non faceva parte dei tornei in sconto del Half Price, ma richiama comunque 154 giocatori per un prizepool da €13.860 e la vittoria che va a Simone “spera91” Speranza che non ha bisogno di grandi presentazioni e che porta a casa €2.800 battendo all'head up finale Il_Chrirurgo3, mentre completa il podio andrea832. Final table anche per Ettore 'pro- fumato87' Esposito al 5° posto.

Sunday Starter €10.000

Buy-in: €7,50

Entries: 1841

Montepremi Totale: €12.150,00

1- D1ANDREA99

2- LAFAL10

3- zeppola83

4- b.butter5

5- pisdiez91

6- zeal105

7- AsuitedAce

8- GIANNI180263

9- mani_di_costina

Sunday Warm Up €10.000

Buy-in: €25

Entries: 1103

Montepremi Totale: €24.266,00

1- pask1993

2- LUPUStheBEST

3- IronDavid6

4- Corbanchester

5- RealTitaN97

6- ciulio64

7- dario6990

8- NICO8234

9- EthanC84

Sunday Evening €30.000

Buy-in: €25

Entries: 2142

Montepremi Totale: €47.124,00

1- Mattiacicci

2- MtDDKola

3- Jaloseis

4- francescodi

5- Losciamano57

6- Spl1Pot95

7- cello2525

8- A.c.ghe

9- Mrs.Pinky92

Sunday Full KO €15.000

Buy-in: €15

Entries: 2761

Montepremi Totale: €18.445,00

1- ANDRUNNER77

2- SiR_BeNa_91

3- GiGi1993.558

4- miahoia

5- Beppe Pinna

6- pirata9191

7- RaydenArtist

8- Barbon&Roses

9- Giugurta_01

Sunday Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4180

Montepremi Totale: €188.100,00

TOP CHIPCOUNT

1- matkopal 635K

2- pikyplay 528K

3- sergio522017 484K

4- Sbarello86 465K

5- Brotherood 386K

6- Eka2811 371K

7- mateut80 362K

8- tarkykun 359K

9- ilfreddo82 351K

Sunday High Roller

Buy-in: €125

Entries: 751

Montepremi Totale: €84.487,00

1- PICCIONE.G.

2- Gianlucamar7

3- battino66

4- Amantide19

5- MONSARMY

6- Horioshy92

7- Pokerlet

8- MauroTranky

9- kekko9221

Sunday 6-Max €20.000

Buy-in: €25

Entries: 1290

Montepremi Totale: €28.380,00

1- Peraz77

2- MementMoney

3- Granbasso

4- FabriRossi

5- G.Alfieri

6- AKILLERJJ

7- erikkkk95

8- PASTALPESTO

9- M.Manco

Sunday Supersonic €15.000

Buy-in: €10

Entries: 2131

Montepremi Totale: €19.179,00

1- sniapa23

2- SZ231199

3- LateNightGamble

4- Delmoooo

5- battino66

6- 7-G.BEST

7- alexpala

8- KillBill252

9- Pramollo

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 154

Montepremi Totale: €13.860,00

1- spera91

2- Il_Chrirurgo3

3- andrea832

4- oUtoFcOnTr0L

5- pro-fumato87

6- IMucCkTheNut

7- majiko15

8- ginopaolo666

9- Squalo1908