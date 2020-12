Il lunedì su PokerStars ha visto il completamento del Sunday Special Half Price vinto dal regular whitediabolic che poi esagera con una doppietta incassando anche il Need For Speed. E' un buon momento pure per Marco “Granbasso” Baglioni che vince il Night On Stars.

Iniziamo col gran finale del Sunday Special che riprendeva da 323 players left il day 2. A notte fonda è tutto finito con la vittoria (la prima della serata) del regular whitediabolic che porta a casa 25.507 euro superando Jonh Bred all'head up finale. Completa il podio cashmirino ma al final table troviamo anche Mario “coinflip21” Carrascon in 6° posizione.

Passiamo ai tornei regolari del lunedì iniziando come sempre dal pomeriggio con l'Afternoon On Stars da 296 iscritti e un prizepool da €13.320. La vittoria va a OmgUreSpewer che porta a casa €2.394 battendo kyran570 che si accontenta di €1.760. Sul podio YeGoGor che finisce davanti a Daniele 'discepolo78' Di Iesu che al lunedì sembra sempre un protagonista fisso (leggi qui i suoi risultati di lunedì scorso).

Vittoria importante anche al Night On Stars con un Marco “Granbasso” Baglioni on fire in questo periodo. Ieri chiudeva 3° al Sunday 6-Max, e pochi giorni prima incassava anche il successo al Need For Speed (leggi qui). Ieri è toccato al NoS con 757 iscritti e un Prize pool da €68.130 con prima moneta da €11.576 per Granbasso che batte un altro regular, 1992Michele1992 al quale vanno €8.400.

In ultimo il Need For Speed che completa la doppietta di whitediabolic che ha la meglio sui 220 iscritti per altri €3.872. Il runner up è marghe1956mi e sul podio c'è un altro nick name riconoscibile: JD.89K. Al tavolo finale torna a spuntare anche Mauro “Romauro96” Alessi che un mesetto fa piazzava un uno-due alle ICOOP (leggi qui). Al 7° posto Domenico 'scellone9477' Gala.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4180

Montepremi Totale: €188.100,00

1- whitediabolic

2- Jonh Bred

3- cashmirino

4- Il_Chirurgo3

5- fabryyys

6- coinflip21

7- SailonWave

8- Vladharkon

9- stefaniasanc

Afternoon On Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 296

Montepremi Totale: €13.320,00

1- OmgUreSpewer

2- kyran570

3- YeGoGor

4- discepolo78

5- Jigen81

6- paperogo

7- Jesuzs23xxx

8- Tatore80

9- mesckinmick

Night On Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 757

Montepremi Totale: €68.130,00

1- Granbasso

2- 1992Michele1992

3- foldosoloperte

4- l’allievo93

5- Rounders2791

6- Carotella777

7- PR0PRI0LUI

8- El_pampasito

9- gl3lg

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 220

Montepremi Totale: €19.800,00

1- whitediabolic

2- marghe1956mi

3- JD.89K

4- domenian

5- Romauro96

6- MARVELOUS710

7- scellone9477

8- Stefs791

9- CocosKeeling