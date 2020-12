Vediamo i finali dei tornei domenicali di iPoker, People’s Poker, partypoker.it e Lottomatica con le vittorie di 2ManyLeaks, Yes1KnewIT, Ucc1ucc1 e Valees1.

Vediamo anche i final day dei tornei mtt di poker online delle altre room e iniziamo dal circuito iPoker che conclude l'Explosive Sunday che ha visto 739 iscritti e un montepremi che supera abbondantemente il garantito di 50K, arrivando a €66.510. La vittoria va a 2ManyLeaks che porta a casa la fetta più grossa del prizepool, 12.770 euro. Il runner up è papottoclown al quale vanno 7.910 euro; completa il podio mollo1987 per €5.487.

C'era da concludere anche il Super Sunday di People’s Poker che ripartiva con 81 giocatori ma solo 44 ITM. Alla fine delle ostilità è Yes1KnewIT ad esultare per 4.525 euro di primo premio. Sul podio anche seba1905 per 3.280 euro e HaiFattoilRipassino per 2.300 euro.

Passiamo su partypoker.it con l'Italian Party che alla fine migliora i numeri di ieri (195 giocatori) tra iscritti e rientri arrivando a 260 partecipanti con 40 ITM e la vittoria da 5.970 euro che va ad Ucc1ucc1 che ha la meglio su iReAdUrEyEs che ieri aveva chiuso al 2° posto anche nel chipcount provvisorio.

Su Lottomatica l'epilogo del 20.000 GTD FINALE sorride a Valees1 che incassa i 3.967 euro di primo premio battendo dottormik e Solid27 che completano il podio.



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Explosive Sunday €50.000

Buy-in: €100

Entries: 739

Montepremi Totale: €66.510,00

1- 2ManyLeaks

2- papottoclown

3- mollo1987

4- affumicato32

5- TheMagician5

6- GetTheWorkDone

7- NoRules83

8- Nostradamus123

9- Peppe93150

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 242

Montepremi Totale: €21.538,00

1- Yes1KnewIT

2- seba1905

3- HaiFattoilRipassino

4- giacomo89qq

5- THEJOCKER92

6- maison3sedoc

7- mlupin89

8- INVICTUSPEOPLE

9- PhilIvey97

Italian Party

Buy-in: €100

Entries: 260

Montepremi Totale: --

1- Ucc1ucc1

2- iReAdUrEyEs

3- aneide

4- BigIron77

5- ghimli87

6- opolllopo

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 232

Montepremi Totale: €20.880,00

1- Valees1

2- dottormik

3- Solid27

4- SantoroX1

5- galdix99

6- morrena1

7- GabryStar2

8- ilvitreo

9- fabriziojuve